Angola: La municipalité de Luanda calme à la veille du Noël

Luanda — Les rues et les petites avenues animées et la circulation routière timide est la scène dans la ville de Luanda, dimanche, dans les dernières heures avant la commémoration du Noël.

Après le mouvement intense des derniers jours (vendredi et samedi), Luanda observe dimanche le calme avec quelques établissements commerciaux ouverts et beaucoup de gens se dirigeant et sortant des églises.

Cela indique que les citoyens font les derniers préparatifs pour commémorer la naissance de Jésus-Christ et la journée de la famille, essentiel à la société angolaise.

Le trafic automobile, qui ces derniers temps se présente comme une "nuisance pour les automobilistes", est fluide aux yeux de la police de la circulation.

Quelques églises de Luanda, comme Méthodiste Unie, Universelle du Royaume de Dieu, les Pentecôtistes et les paroisses catholiques réalisent divers rituels, diffusant des messages sur la naissance de Jésus-Christ.

La police de la circulation et de l'ordre public et les gendarmeries mobiles assurent la régularisation de la circulation afin d'assurer une plus grande stabilité et sécurité pour les citoyens.

Dans certaines zones de la ville il y a des résidus solides.

Les plages, les restaurants et les bars de l'île de Luanda (Ingombota) accueillent peu de nageurs et de clients.

À son tour, le mouvement des services de taxi est timide et les trajets Aéroport / Mutamba, Multperfil / Mutamba, Aéroport / São Paulo, Congolenses/ Mutamba et congolensess / Largo da Maianga les plus affluents.

Avec plus de deux millions d'habitants, font partie de la municipalité de Luanda, les districts d'Ingombota, Samba, Maianga, Rangel, Maianga et de Neves Bendinha.