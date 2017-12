Cote d'Ivoire: Contre-amiral Djakaridja Konaté (Chef d'Etat-major de la Marine nationale) - "Nous sommes dans l'attente de 02 autres navires dont un patrouilleur en haute mer et un porte-hélicoptère"

interview

Amiral, quelles sont vos impressions à l'heure ou vous mettez en route pour la retraite 29 de vos collaborateurs ?

Je voudrais remercier les élus du jour, saluer le travail qu'ils ont accompli pendant plus de trente ans au service de la Cote d'Ivoire. C'est d'ailleurs pourquoi, à titre de temoignage, l'Etat a decerné des medailles du mérite maritime, à des personnalités civiles et militaires qui tout au long de l'année écoulée, ont œuvré de facon incontestable au rayonnement de la Marine nationale.

Et au renforcement des capacités de la marine dans le cadre de l'action de l'Etat en mer. Je tiens également à rendre hommage aux épouses de marins à la retraite. Je reconnais leurs mérites et à travers elles. Et nous magnifient leur rôle inestimable dans l'exercice de notre métier. Je m'écline avec déférence et respect devant la grande qualité de leur soutien qu'elles ont été pour leurs hommes.

J'ai egalement une pensée pour tous nos fréres d'armes terrassés par la maladie ou qui pour une raison ou pour une autre sont privés de cet instant de bonheur que nous partageons ce matin.

Ces officiers et officiers mariniers qui débarquent ce matin du navire ont su imprimer leur marque et leur dynamisme au service. C'est pour ce dévouement au service militaire que mon état major proclame haut et fort sa satisfaction et ses féliciations à ses vaillants marins qui nous ont aidé à reveiller la Marine nationale .

Comment se porte marine nationale depuis votre prise de commandement jusqu'à l'heure où vous liberez certains de vos collaborateurs pour la retraite ?

La marine nationale se porte très bien. Au sortir de la crise post-électorale de 2011, la Marine Nationale était dans un état de délabrement et de déliquescence avancés, à l'instar des autres composantes des Armées. A notre prise de Commandement en juillet 2011, sous l'impulsion de la Haute Hiérarchie Militaire, il nous a fallu apporter des solutions urgentes et appropriées à tous ces défis qui se présentaient à nous. Gràce à notre état des lieux, un programme de remise en scelle a été adopté par le Président de la République, Alassane Ouattara.

Pour ce faire, il a été initié un programme de rééquipement de la Force en matériels navals et fluvio-lagunaires, approuvé par le Chef de l'Etat Alassane Ouattara, Chef Suprême des Armées et qui a débouché sur le marché conclu avec le constructeur naval français "Raidco Marine Internationals", d'un montant d'environ 14 milliards FCFA. Actuellement, nous disposons de quatre navires.

Au plan interne, des efforts conséquents fournis par le Commandement de la Marine Nationale ont permis à ce jour d'assurer la formation du plus du 1/3 des effectifs, dans les niveaux élémentaire, intermédiaire et supérieur (CFMM, BE, BAT, BS).

Un mot sur la discipline au sein de la Marine nationale

Des actions vigoureuses ont été menées en vue de renforcer la cohésion, solidarité et la fraternité d'Armes entre les marins (activités sportives, rencontres avec le personnel, Farwell). Nous avons instauré plus de rigueur dans la gestion de nos Ressources Humaines. Ce qui a permis une meilleure maitrise de nos effectifs et une réduction substantielle de l'absentéismes chroniques.

Quelles sont les perspectives?

A ce jour, la marine nationale est en attente de deux autres navires de guerre dont un patrouilleur en haute mer et un porte-hélicoptère français. La formation continue et permanente de notre personnels par les éléments Français du Sénégal (EFS), ou à travers les Détachements d'Instruction Opérationnelle (DIO), lors du passage dans nos eaux, des navires de la Marine Française, marocaine, americaine et même espagnole. Toute chose qui nous permet de disposer d'un vivier de personnels parfaitement aptes à remplir efficacement toutes nos missions.

Written by Cheickna Dabou