Ile Maurice: Fête - Les animaux font concurrence aux jouets sur la liste du père Noël

Qu'ils aient des plumes, des poils ou des écailles, les animaux font concurrence aux jouets sur la liste du père Noël. Comme pour les autres cadeaux, il faut un budget pour pouvoir s'offrir un animal de compagnie. Les prix peuvent facilement prendre l'ascenseur, dépendant du type d'animal.

Pour les amateurs d'animaux à poils, PAWS propose des chiens et chats à Rs 300 et Rs 400, respectivement. Cela représente les frais d'adoption, car ils seront vaccinés et stérilisés pour le propriétaire.

La Mauritius Society for Animal Welfare (MSAW) propose également des animaux en adoption. Ceux qui recherchent des chiens de race pourront trouver leur bonheur auprès d'éleveurs spécialisés. Ces derniers publient des photos de leurs molosses sur Facebook. Pour s'en offrir, il faut compter plusieurs dizaines de milliers de roupies, dépendant du type de chien.

«Les griffons, par exemple, sont très demandés en cette fin d'année», explique Ruben Arnugan du Domaine du Corps de Garde. «Dépendant du chien, de sa taille et de sa race, il faut compter entre Rs 800 et Rs 2 000 par mois pour l'entretien», indique-t-il.

Si les chiens et chats sont trop encombrants pour certains, il y a également les bêtes de plus petites tailles comme les cochons d'Inde, hamsters, lapins et oiseaux, entre autres. «Pour des cochons d'Inde, il faut compter environ Rs 500 la paire. La paire de hamsters se vend, elle, à Rs 350. Il faudra ensuite investir dans un terrarium qui peut coûter entre Rs 300 et 1 000», dit Muzannil Faugoo, gérant de la boutique Sun Aquarium, à Port-Louis.

Le prix de ces animaux est nettement inférieur. De plus, concernant leur nourriture, comme la plupart sont capables de se nourrir de légumes et de graines de tournesol, cela revient à moins cher que pour celle des chiens ou des chats.

Si vous préférez les volatiles, il faut prévoir un budget qui démarre à partir de Rs 400. «Dépendant du spécimen, précise Ismail Abdool, un éleveur. Les plus vendus sont les perruches, les cockatiels et les inséparables (love birds). Ensuite, il faut bien sûr investir dans une cage, le toilettage, et la nourriture, entre autres.»

Quid du prix de la nourriture ? «Cela se situe entre Rs 400 et Rs 600 et devrait durer en moyenne deux mois, dépendant du type d'oiseau», fait-il valoir.

Les animaux exotiques sont aussi prisés. Sun Aquarium propose différents types d'iguane, de tortue terrestre ou encore de poisson. Les prix varient entre une vingtaine et plusieurs milliers de roupies, selon ce que recherchent les clients. Alors que le bocal s'achète à partir de Rs 300, les installations peuvent, elles, coûter au minimum Rs 1 300.

Peu importe l'animal choisi pour Noël, PAWS leur lance un appel. Elle préconise la stérilisation de ces animaux, pour éviter les problèmes.