Ile Maurice: Crème éclaircissante - «Eski sa vé dir ki si mo lapo pa kler, mo pa kav handsome?»

Pour Avinash, ce qui est encore plus grave que d'insinuer que les hommes de teint clair sont plus beaux... c'est l'insinuation qu'ils ne sont pas des hommes du tout. «Je trouve le choix des mots pour mettre en avant ce produit inapproprié. Real men ? Je n'en ai pas besoin pour le prouver», s'insurge-t-il. Et d'ajouter : «Vraiment décevant de savoir qu'en 2017, ce genre de pub existe encore. Apré, eski sa vé dir ki si mo lapo pa kler, mo pa kav handsome?»

Au-delà, le jeune homme soutient que la mentalité qui engendre ce genre de produits et de publicité est archaïque. «C'est pareil comme Fair and Lovely pour les filles. Zot pé ankor krwar kan vinn kler, sa vé dir vinn zoli... » déplore-t-il.

La polémique enfle. Cela a commencé en Inde. Ce qui dérange : le message véhiculé par Fair and Handsome. Faut-il être fair pour être handsome ? Quel est ce produit et comment réagissent les Mauriciens ?

