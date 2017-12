Ile Maurice: Pharmacien disculpé - Une question de son avocat démonte le dossier de la police

De ce fait, la magistrate Shefali Ganoo, siégeant en cour de Rodrigues, a dans son jugement, estimé que c'est Drug Pharma Co ltée qui est en charge de la pharmacie. Décortiquant la Pharmacy Act, elle a rappelé que toute pharmacie doit avoir un permis en bonne et due forme, ainsi qu'un pharmacien en charge. «L'affaire est classée, la Cour estime qu'aucune charge ne doit être retenue contre le pharmacien.»

Or, après une autre question de Me Jean-Claude Bibi, l'enquêteur a concédé que la pharmacie est opérée et gérée par la compagnie Drug Pharma Co ltée. «Comment se fait-il qu'une telle charge a été déposée contre mon client alors qu'il n'est pas la personne en charge ?» a alors voulu savoir l'avocat de la défense.

Jean Yves Casimir était accusé d'opérer une pharmacie en l'absence d'un pharmacien en charge, en vertu des articles 18(1) (b) et 45 (2) de la Pharmacy Act. Il a plaidé non coupable.

