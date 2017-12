Ile Maurice: Yerrigadoogate - «Il se peut que Ravi ait fait une erreur de jugement», dit Anil Gayan

Anil Gayan banalise-t-il l'affaire Bet365, qui a fini par provoquer la démission de Ravi Yerrigadoo ? Ce dernier a step down à la demande du Premier ministre, Pravind Jugnauth, le 13 septembre. Le ministre répond qu'«une enquête est en cours». Et d'ironiser : «Tou dimounn kontan fer selfie.»

Il ne comprend pas les actes de l'ex-Attorney General, dans l'affaire Yerrigadoogate. Et il ne les justifie pas non plus, précise Anil Gayan. Reste que, «nou bizin koné sé koi enn skandal. Tou vinn skandal dan Moris». C'est ce qu'a déclaré le ministre du Tourisme, vendredi 22 décembre, lors de la dernière conférence de presse du gouvernement pour 2017.

