Afrique de l'Ouest: Moustapha Sow (Banquier d'affaires) - "Laissons les Marocains venir..."

Face à l'inquiétude de plus en plus affichée par des hommes d'affaires de la région ouest africaine, en rapport avec l'adhésion du Maroc dans la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'ouest (Cedeao), le président directeur général de SF Capital, Moustapha Sow pense que l'Afrique a besoin de l'Afrique pour se développer.

Dans un entretien accordé à quotidien sénégalais (OBS), ce banquier d'affaires souligne : « Aujourd'hui, le Nigeria a une économie nettement supérieure à celle du Sénégal et pourtant ce n'est pas un problème. Dans la Sadec on a vu l'Afrique du Sud comparée aux autres (Namibie, Zimbabwe, etc.), tout comme le Comesa (Afrique de l'Est) où l'Égypte est membre... et pourtant ces deux intégrations régionales restent actuellement les deux meilleures en Afrique ».

Pour lui, l'arrivée du Maroc devait être une source de motivation pour le secteur privé. « Laissons les Marocains venir et essayons de bénéficier de leur expertise. Certes, les Marocains sont en avance par rapport à nous, mais on doit en profiter et ne pas regarder le côté négatif », indique-t-il.

Au regard de la faiblesse des échanges commerciaux intra-africain, Moustapha Sow fait remarquer que l'objectif de l'Union africaine devrait plutôt viser une intégration économique complète des pays africains a l'image de l'Union européenne.

