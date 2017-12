Togo: Les réformes auront lieu, quoi qu'il en soit

Les rues étaient très peu animées à Lomé, en ces périodes de fête et une… Plus »

En tout état de cause, le référendum permettra à la population de s'exprimer librement sur la question et de faire son choix, a affirmé le conseiller de Faure Gnassingbé.

Il a cité l'époque où Yaovi Agboyibo alors Premier ministre avait été empêché par l'intransigeance de l'UFC et les trois tentatives du chef de l'Etat - en 2009, 2014 et 2017 - pour faire aboutir les réformes.

'La Guinée et le Ghana ne sont pas des médiateurs, mais ils ont proposé des missions de bons offices. Et c'est pour s'entendre sur le principe de médiation que le Premier ministre avait lancé les consultations préalables. L'opposition ne peut pas refuser cette offre et crier qu'elle a déjà retenu ces deux pays pour la médiation', a-t-il indiqué sur une radio locale.

