Cote d'Ivoire: Développement des services - La Poste de Côte d'Ivoire signe un accord avec Aos Africa

Lors de son séminaire annuel, qui s'est déroulé le 14 décembre, à son siège à Cocody-Angré, l'agence de communication Alpha et oméga service (Aos) a conclu un accord de partenariat avec la poste de Côte d'Ivoire, un des principaux partenaires.

Un accord dont le but est de renforcer le cadre de leur coopération pour développer davantage les services postaux sur l'étendue du territoire national et en Afrique.

Le directeur général de la poste de Côte d'Ivoire, Isaac Gnamba-Yao, a vivement salué ce partenariat qui, selon lui, concrétise la vision que son institution partage avec l'agence de communication. A savoir le repositionnement des services postaux en Côte d'Ivoire et sur le continent. Déjà présente dans la zone Uemoa (Union économique et monétaire ouest africaine Ndlr), Aos affirme de plus en plus sa présence sur le reste du continent.

Au cours de ce séminaire qui consistait cette année à adopter de nouvelles orientations, le groupe a annoncé sa nouvelle appellation : Aos Africa (Alpha et omega service Africa Ndlr). « Cette année est particulière parce que nous lançons notre nouvelle vision et notre nouveau positionnement. On a voulu déjà remercier toute notre équipe pour sa contribution. On a voulu aussi faire comprendre à tous nos collaborateurs que c'est grâce à eux que nous sommes là et c'est avec eux que nous allons pouvoir progresser », a souligné la directrice associée du groupe, Sandrine Roland. Ajoutant que l'agence veut étendre son territoire de présence afin de « révéler le potentiel de l'Afrique ».

Cette séance de réflexion a enregistré la présence des fournisseurs, des partenaires et des clients de l'agence.