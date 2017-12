Cote d'Ivoire: « Joie de Noël » - La ministre Mariatou Koné offre des vivres et non vivres à des milliers d'enfants vulnérables

1000 enfants issus de familles défavorisées des régions du pays ont reçu des mains de la ministre Mariatou Koné des cadeaux le 11 décembre dernier.

C'est déjà noël pour les enfants vulnérables issus de 12 Organisations Non Gouvernementales et 08 centres d'éducations spécialisées. Ils ont reçu, le 19 décembre 2017, un important lot de vivres et de non vivres offert gracieusement par le Ministère en charge de la Protection de l'Enfant.

La cérémonie de remise a eu lieu à l'orphelinat de garçons de Bingerville. Ces dons sont composés de jouets, de riz, de patte alimentaire, de lait, de produits hygiéniques... Pour les bénéficiaires, ce don constitue une bouffée d'oxygène pour les enfants qui sont à leur charge. « Merci pour ce geste d'amour que l'Etat ne cesse de poser en faveur des enfants. Nous saluons aussi cette joie que l'Etat est en train de mettre dans le cœur des enfants. Cela va encourager ces enfants à ne pas se sentir à nouveau abandonnés, à les décomplexer », s'est réjoui Mary Obieyesi, de la communauté des sœurs salésiennes.

Représentant la Ministre, le Professeur Kouamé N'guessan, par ailleurs chef de Cabinet a réitéré la volonté du gouvernement à œuvrer pour le bien-être et l'épanouissement des enfants de Côte d'Ivoire. Pour lui, ce don aux ong et centres d'éducation est une manière pour le ministère de soutenir leurs actions en faveurs des enfants vulnérables. « Les ong sont le prolongement des actions de l'Etat. Elles méritent elles aussi, d'être appuyées et créer les conditions pour le bien-être des enfants », a-t-il expliqué.

En outre, le Chef de Cabinet a saisi cette tribune pour interpeller les familles quant à leur responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. « Tout enfant naît dans une famille. Si à un certain moment, l'enfant se retrouve dans la rue, c'est qu'il ne retrouve pas le réconfort dans la cellule familiale. La rue n'est pas l'endroit indiqué pour éduquer un enfant », a-t-il interpellé. Rappelons que 1000 enfants issus de familles défavorisées des régions du pays ont reçu des mains de la ministre Mariatou Koné des cadeaux le 11 décembre dernier.

Source : Mfpes