Pour sa part, le coordonnateur régional du projet Artecao, Philippe Vellard, a souligné que cette formation a pour objectif de « donner la possibilité aux stagiaires d'acquérir toutes les techniques d'examens et d'analyses objectives des écritures humaines et des signatures ». Il a précisé : « La comparaison signifie qu'on peut attribuer la paternité d'un écrit frauduleux à une personne suspecte en rapprochant donc son écriture à des documents saisis sur le lieux d'une infraction ».

Selon le formateur, Stéphane Foucaud, ce renforcement des capacités visait à « outiller ces stagiaires sur la comparaison multidimensionnelle selon un protocole, une approche rigoureuse... ». Il a en outre relevé : « L'écriture est spécifique, nous pouvons la dégrader, la modifier. Ce qui n'existe pas dans d'autre sens comme les emprunts digitaux. Dans le domaine de comparaison d'écriture manuscrite tout le monde n'est pas en mesure de le faire. Cette rencontre a donc permis de sensibiliser les officiers et sous-officiers. Et il leur appartient de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris ».

Cette formation s'inscrivant dans le cadre du projet dénommé: « Appui au renforcement de la police technique et scientifique en Afrique de l'ouest » (Artecao), est financée par le ministère des Affaires étrangères françaises et pilotée par la direction de la coopération de sécurité et de défense. Elle a enregistré pour cette session, en plus des Ivoiriens, plusieurs participants venus du Burkina Faso, du Niger, du Ghana, du Togo, du Nigeria et du Bénin.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.