Cote d'Ivoire: Raffinerie de pétrole - La SIR a les atouts pour se maintenir

« Notre Sir et notre Smb ne doivent pas tomber ! » C'est le condensé de l'optimisme et du message d'exhortation au travail que le ministre du pétrole, de l'Energie et du développement des énergies renouvelables, Thierry Tanoh, a partagé avec le personnel du groupe Sir/Smb, jeudi à la faveur de la cérémonie de décoration à la médaille d'honneur du travail, de remise de diplôme d'honneur du travail et de départ à la retraite, une triple cérémonie qui a concerné 106 agents.

La détermination, l'engagement, l'ingéniosité et l'attitude de battant du personnel du groupe, a-t-il énuméré, sont des atouts avec lesquels l'on peut compter pour relever les défis auxquels le secteur du raffinage doit faire face.

Le bout du tunnel n'est d'ailleurs pas loin pour la Société ivoirienne de raffinage (Sir), durement éprouvée par les crises qui ont fortement affecté le secteur au niveau mondial, en 2008 et 2014. « Nous sommes à quelques jours de la clôture des comptes de 2017 et je pense que cette année 2017 sera une bonne année », a-t-il confié.

Les efforts de l'Etat pour le refinancement de la dette de la Sir vont constituer un ballon d'oxygène pour la Sir et son binôme du groupe la Smb (Société multinationale des bitumes), mais aussi pour la pétroci, a souligné Thierry Tanho. Ce secteur « rapporte beaucoup de ressources à la Côte d'Ivoire et apporte une forte contribution à son développement économique et social » et ne saurait être laissé pour compte, a-t-il indiqué par ailleurs.

D'où la sollicitude du président Alassane Ouattara et du premier ministre à son endroit. Evoquant cette aide dans son propos de bienvenue, le directeur général de la Sir, Thomas Camara, a salué une « décision salutaire » ainsi que l'implication personnelle du ministre Thierry Tanoh auprès des banques, afin de continuer d'assurer le financement de l'approvisionnement de l'entreprise en pétrole brut, sa matière première. « Ces actions ont permis de sauver notre raffinerie, lui évitant de connaître le triste sort des raffineries soeurs du Ghana et du Maroc qui sont actuellement fermées », a révélé thomas Camara.

Cette cérémonie de décoration était placée sous la présidence du ministre de l'Emploi et de la protection sociale, Jean Claude Kouassi, qui a dit ressentir comme « un agréable devoir » de venir célébrer et saluer les mérites de travailleurs du groupe Sir/Smb et « la clairvoyance de ses équipes managériales ».

Le rôle d'entreprise citoyenne de ce groupe est stratégique dans le projet du président de la république de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent et explique pourquoi le gouvernement s'emploie à le soutenir, a-t-il souligné.