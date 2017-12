Cote d'Ivoire: Touba - La Noël célébrée dans le recueillement et l'allégresse

Le mercure monte d'un cran quand les prestations artistiques, scéniques des tout-petits et de la jeunesse de l'église, arrachent des cris de joie et des acclamations à l'assemblée. Après quoi, le pasteur Kacou Athanase, délivre son message.

Selon lui, cet événement, se situe dans le temps et dans l'espace précisément à Bethléem (Palestine) entre l'an zéro et l'an cinq de « notre ère ». Insistant sur le fait que « la Noël n'est pas l'anniversaire de la naissance de Jésus », il précise que « Chaque fois que la Noël est célébrée, c'est Dieu qui vient à nous » afin de soulager l'humanité de ses peines et de ses souffrances. Car à l'entendre, « la Noël, c'est la joie ».

La paroisse Saint Françoise d'Assise (le plus grand édifice religieux chrétien de Touba) point de ralliement des fidèles catholiques, affiche complet. Au nombre des participants à la messe de minuit, on note la présence de Yao Kouakou Benoît, préfet de la région du Bafing, préfet du département de Touba.

