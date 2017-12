Ile Maurice: Alcool au volant - Prison et amende au tournant

Qui plus est, bien qu'un taux de 23 microgrammes d'alcool soit autorisé par la loi, cela ne veut pas dire que les automobilistes ne seront pas inquiétés. La police peut sévir sous l'article 123E de la Road Traffic Act, si elle estime que les conducteurs sont incapables de contrôler leurs véhicules et pourraient mettre la vie des autres en danger.

En cas de récidive, le conducteur sera passible d'une amende de Rs 50 000 à Rs 75 000 et d'une peine d'emprisonnement de 8 mois. Son permis sera suspendu pour une période de 24 mois et il devra s'inscrire à un Rehabilitation Course pour pouvoir conduire à nouveau. Et si le permis est annulé, le détenteur doit refaire le test.

