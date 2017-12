Tunisie: L'alternative de demain

La mise en œuvre de cette action est pris en charge par le programme d'appui aux politiques publiques de gestion des ressources en eau pour le développement rural et agricole (Paps-EAU) financé par l'Union européenne.

A travers l'histoire, l'agriculture consiste à travailler la terre. Mais il s'est avéré que la terre souffre et a besoin de la laisser à sa nature. En effet, la réduction du travail du sol est aujourd'hui présentée par certains acteurs comme un levier intéressant pour améliorer les performances des systèmes agricoles. Cette réduction, voire suppression du travail du sol, est emblématique des systèmes dits en «agriculture de conservation».

Quelles sont donc les principales caractéristiques de l'agriculture de conservation? Et ses bienfaits sur la terre?

Jeudi dernier,le Pr Moncef Ben Hammouda (Cereal Yield Physiologiste) a expliqué les grandes lignes de l'agriculture de conservation aux élèves de l'école primaire de Borj El Ifa (Le Kef). Un choix bien étudié de la région et de l'école. En effet, l'école se trouve au Nord-Ouest de la Tunisie, entourée par de vastes champs de céréales. De ce fait, les élèves ciblés par l'action de sensibilisation vont transmettre l'information à leurs parents et proches, généralement des agriculteurs.

Un nouveau mode de production agricole, l'agriculture de conservation, est promu depuis 2001 dans le monde. L'agriculture de conservation obéit à trois principales techniques : travail du sol minimal, couverture du sol permanente et combinaison d'espèces cultivées dans le temps (rotation) ou dans l'espace (associations). Les travaux du sol (labour, sarclage, buttage), sont absents ou exceptionnels. La couverture végétale peut être constituée de résidus de la récolte précédente ou végétaux apportés et étalés sur le sol (couverture morte).

L'agriculture de conservation est souvent qualifiée de situation «gagnant-gagnant» car elle présente plusieurs avantages aussi bien à l'échelle de l'exploitation agricole, de la communauté que de la planète toute entière.

Elle contribue effectivement à la durabilité des systèmes de production, pas seulement en conservant, mais aussi en contribuant au développement des ressources naturelles et en augmentant la diversité faunique et floristique du sol sans pour autant affecter les niveaux de rendement ou de production.

L'agriculture de conservation préserve le sol

L'agriculture de conservation permet la fixation du carbone dans la matière organique accumulée dans le sol à partir des résidus de récolte et des cultures de couverture. Pratiquée à grande échelle, elle pourrait contribuer significativement à la maîtrise de la pollution de l'air en général, et au réchauffement climatique en particulier.

Le labour est de toute les opérations culturales celle qui consomme le plus d'énergie, et contribue à la pollution de l'air dans les systèmes mécanisés. Comparativement à l'agriculture conventionnelle, les agriculteurs qui utilisent des systèmes basés sur l'absence de labour peuvent réaliser 30 à 40% d'économie en termes de temps de travail, de main-d'œuvre et d'énergie fossile (dans le cas des systèmes mécanisés).

L'agriculture de conservation facilite l'infiltration de l'eau réduisant de façon significative le ruissellement et l'érosion. La lixiviation des éléments nutritifs du sol ou de produits chimiques dans la nappe aquifère est limitée. Ces nappes se rechargent plus facilement grâce à une meilleure infiltration des eaux. Dans plusieurs endroits du monde, on a noté qu'après quelques années de pratique de l'AC, des sources naturelles qui avaient tari ont recommencé à couler, les flux d'eau sont devenus plus constants dans les rivières.

La mise en œuvre des pratiques d'AC n'affecte pas les productions. Au contraire, elle permet d'atteindre (et de façon durable) des niveaux de production comparables à celles de l'agriculture intensive moderne. Les rendements augmentent progressivement et les fluctations tendent à diminuer. Pendant les années sèches (arrivée tardive, mauvaise répartition ou insuffisance des pluies) la production n'est pas très affectée.

Pour le producteur, l'agriculture de conservation est très intéressante d'autant plus qu'elle permet de réduire les coûts de production, les temps de travail et la main-d'œuvre, facilitant ainsi la gestion des pics de travaux notés lors des opérations de préparation des champs et d'entretien des cultures. Dans les systèmes mécanisés plus spécifiquement, le coût des investissements et de maintenance des équipements est réduit à long terme.

Les premières années de mise en œuvre des pratiques d'agriculture de conservation sont parfois difficiles outre une période d'apprentissage et de nouvelles compétences en matière de prise de décision notamment. Toutefois, les expériences enregistrées dans différents endroits du monde montrent que l'agriculture de conservation n'engendre pas de contraintes supplémentaires pour les producteurs, mais pose différemment les problèmes traditionnels qui, au demeurant, peuvent être résolus.

Le système de culture en agriculture de conservation connaît un développement important au niveau mondial depuis plusieurs années. Mais en Tunisie le système est encore à ses débuts en attendant qu'il sera adopté par l'Etat.