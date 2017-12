Tunisie: Joyeuses fêtes à nos amis chrétiens !

Ambiance tendue entre les Emirats Arabes Unis et la Tunisie. Dimanche 24 décembre au soir, le ministère du… Plus »

Une fête qui apporte avec elle beaucoup de chaleur et de magie. Donc, on souhaite un joyeux Noël à tous ceux qui la célèbrent aujourd'hui !

Ce personnage, inspiré à l'origine de saint Nicolas Chrétien, s'accompagne de tout un folklore : un traîneau volant tiré par des rennes, des lettres de demande de cadeaux, un habit rouge et, blanc et bien sûr, une hotte remplie de cadeaux...

Dans la Rome antique, les Saturnales qui se déroulaient du 17 au 24 décembre, s'accompagnaient de grandes réjouissances et d'échanges de cadeaux. Ces fêtes en l'honneur du dieu Saturne (qui était à l'origine une divinité agraire) avaient pour but d'assurer symboliquement la vitalité de la nouvelle année. A partir du règne d'Aurélien (270-275), les Romains fêtaient le rallongement des jours au moment du solstice d'hiver sous le nom de Sol Invictus (le Soleil invaincu) : cette date marquait aussi le début de la nouvelle année.

Depuis la nuit des temps, des rites et des sacrifices ont célébré les passages aux solstices d'été et d'hiver. Bien avant l'instauration de la fête de Noël et avant l'époque romaine, on fêtait déjà en Europe le retour du soleil et la renaissance tant attendue de la nature.

