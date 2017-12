Tunisie: Tunis suspend les vols d'Emirates après une mesure visant ses ressortissantes

Le football tunisien ne s'est jamais réconcilié avec l'argent. Il serait de plus en plus une… Plus »

Quoi qu'il en soit, cette situation provoque l'indignation en Tunisie. Quatre ONG, dont la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Association tunisienne des femmes démocrates, ont publié un communiqué dénonçant une décision discriminatoire, violant la dignité et les droits des femmes.

Ambiance tendue entre les Emirats Arabes Unis et la Tunisie. Dimanche 24 décembre au soir, le ministère du Transport tunisien a annoncé la suspension des vols d'Emirates depuis et vers la Tunisie. Une mesure qui intervient en réponse à l'interdiction faite depuis deux jours aux femmes tunisiennes d'embarquer à bord des vols de la compagnie aérienne. Les autorités émiraties disent craindre un attentat.

