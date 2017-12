Sénégal: Remise de financements à des PME, mardi au CICES

Présidée par le ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Papa Abdoulaye Seck, la cérémonie sera suivie d'une visite de projets du FONSIS, notamment Parenterus (Bayakh) et Ten Mérina (Mékhé).

La cérémonie de remise de financements à ces petites et moyennes entreprises qui s'activent dans la riziculture et les services agricoles se déroulera dans la salle Alioune Diop du Centre international du commerce extérieur (CICES).

Dakar — Le Fonds souverain d'investissements stratégiques (FONSIS) et la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED) vont remettre, mardi à 10h, des financements à deux PME de la vallée du Fleuve Sénégal, annonce un communiqué parvenu à l'APS.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.