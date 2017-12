Togo: Un réveillon de Noël morose mais des églises pleines à Lomé

Une crèche vivante et grandeur nature a été installée en plein centre de la capitale. Plus »

Et pour le Togo qui peine depuis plusieurs mois dans une crise politique qui n'en finit pas, les Togolais aussi implorent la miséricorde de Dieu pour une issue rapide : « Que ce Christ nouveau-né éclaire surtout nos dirigeants, y compris les opposants, la classe politique bien sûr », lance un fidèle à la sortie de la messe. « Je sais qu'avec la naissance de Jésus, je suis sûr et certain que le Christ, qui est né cette nuit, va apaiser les tensions et nous allons vivre dans la paix et la sérénité », conclut un autre.

« Qui donc est cet enfant ? C'est le prince de la paix, qui a pris la condition humaine pour sauver les hommes, le Togo et le monde. C'est lui qui apporte la paix dont nous avons tous besoin, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour nos institutions, pour le pays tout entier, pour l'humanité tout entière, car il est lui-même le prince de la paix. Il est en outre la justice, la vérité qui libère et qui sauve, la vie dans toute sa plénitude », a clamé Mgr Denis Amouzou Dzakpa.

