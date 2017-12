Angola: Moxico - La marraine de Noël fête avec 500 enfants

Luena — Cinq cents enfants de différents groupes sociaux et âges ont participé dimanche, à Luena, à un déjeuner de fraternisation dans le cadre du «Noël précoce», offert par la Marraine de Noël de la province de Moxico, Tereza Barcelos.

La Marraine de Noël, Tereza Barcelos, et son mari, le gouverneur provincial de Moxico, Gonçalves Muandumba, ont offert un de leurs côtés sociaux qui a «conquis» la province: la fraternisation et l'affectivité. Ils ont chanté, sauté, récité des poèmes, laissant les enfants heureux et amicaux pendant l'activité au palais du gouverneur.

Il y a eu encore un moment pour les offres par le couple de divers jouets au cours de la cérémonie surnommée "A roda do amor. Un natal para vida". La marraine de Noël s'est dite ravies de la présence des enfants dans le palais et de les avoir fait rire, jouer et s'amuser.

Tereza Barcelos a appelé les parents à accorder plus d'attention à la protection et aux soins des enfants afin de protéger leur croissance et leur développement intégral.

Todiana Patrícia Benjamim, l'une des participantes de 14 ans, a avoué sa gratitude pour le geste qui, en peu de temps, a remarqué «l'amour, l'affection, la solidarité et l'esprit de Noël de la femme du gouverneur».