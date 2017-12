Angola: Nettoyage de la ville garanti en cette période des fêtes

Luanda — Les responsables des entreprises de collecte des déchets solides ont assuré dimanche au Gouverneur provincial de Luanda, Mendes de Carvalho, qu'ils étaient prêts à maintenir la capitale propre pendant la période des fêtes.

La garantie a été donnée lors d'une réunion dirigée par le gouverneur, avec les chefs des entreprises de collecte de déchets, qui a visé à analyser le degré de préparation et d'opérabilité pour la collecte des ordures dans la ville.

Malgré la certitude transmise par les responsables, le gouverneur de la province s'est dit insatisfait de constater une augmentation de la quantité de déchets, surtout dans les quartiers de plusieurs habitants.

Pour cette raison, il a suggéré un renforcement des équipes de travail, des moyens et des travailleurs pour éviter les tas d'ordures et pour avoir des fêtes heureuses.

Il a averti qu'à partir de 2018, le gouvernorat mettra en œuvre un nouveau modèle de contrôle avec l'installation de dispositifs GPS aux moyens des entreprises chargées de collecte d'ordures.

"Si vous me demandez quel est l'état de Luanda, je ne suis pas très satisfait. A titre d'exemple hier (samedi) j'ai circulé à travers la cité de Kilamba et l'urbanisation de Patriote et ce que j'ai vu n'était pas bon. L'image était horrible, sombre », a-t-il déploré.

Suite à cela, le gouverneur a reçu une garantie des représentants des entreprises qui étaient prêtes à répondre à la demande, en raison du renforcement de leurs capacités, pour la période des fêtes.

Cependant, le gouverneur et les chefs des entreprises de collecte de déchets ont effectué une visite sur terrain dans plusieurs municipalités pour vérifier l'état de propreté dans lequel elles se trouvent.

Selon l'administrateur de l'Elisa, Garcia Almeida, chaque municipalité a un opérateur. Ainsi, dans le district de Viana opère la Nova Ambiental, Cacuaco à Rota Ambiente, Cazenga, l'ELISAL, Luanda a Queiroz Galvão, Belas et Kilamba Kiaxi , Vista West et Icolo e Bengo et Quiçama, la Sa Ambiente.