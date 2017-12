Tunisie: Accord sur le gel des prix des produits de base en 2018

Ambiance tendue entre les Emirats Arabes Unis et la Tunisie. Dimanche 24 décembre au soir, le ministère du… Plus »

« Cet accord ne manquera pas d'apaiser la tension et d'instaurer la stabilité sociale», a encore affirmé Taboubi à la TAP rappelant la tenue, le 27 novembre dernier à la Kasbah, d'une séance de travail, sous la présidence du chef du gouvernement, Youssef Chahed, sur les grands dossiers et l'accélération de la mise en œuvre des accords conclus. Pour sa part, le secrétaire général de la FGME s'est félicité des pas franchis par la fédération au cours de son dernier mandat, grâce, a-t-il dit, au dialogue social et à la négociation. D'après lui, le nombre d'adhérents de la fédération qui était de l'ordre de 14 mille en 2007 s'élève actuellement à plus de 50 mille.

Dans une déclaration à la correspondante de la TAP, en marge des travaux du 13ème congrès ordinaire de la Fédération Générale de la Métallurgie et de l'Electronique (FGME) tenu à Hammamet sous le signe « militantisme continu pour un avenir meilleur», il a ajouté que parmi les dossiers qui font l'objet de consensus entre le gouvernement et la centrale syndicale, figure, notamment, la lutte contre le travail précaire.

