Niger: Paris au chevet de Niamey

A ce rythme, «la population du Niger va doubler tous les 18 ans. Nous sommes 21 millions et serons 42 millions dans 18 ans. Nous deviendrons en 2050 le pays le plus peuplé d'Afrique de l'ouest après le Nigeria», a averti le président nigérien.

«La démographie est un défi terrible pour le peuple nigérien», a-t-il rappelé, avec un taux de progression de sa population de 4% par an à raison de plus de sept enfants par femme (record mondial).

Ce programme permettra de financer des allocations familiales qui seront notamment conditionnées à la scolarisation des enfants, et notamment des filles. «Dans tous les pays où de telles allocations sont en place, on a constaté une amélioration» de la scolarisation, a souligné Rémy Rioux, le directeur-général de l'AFD, présent à Niamey.

«La sécurité, la démocratie et le développement sont ensemble une réponse» à cette situation difficile liée «à la pauvreté, l'insécurité et le déficit démocratique», a résumé M. Issoufou au cours d'une conférence de presse. «La réponse n'est pas que répressive».

Le défi est immense car le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde en plein cœur du Sahel, une région déstabilisée par les groupes armés jihadistes, les trafics en tous genres et la crise des migrations.

