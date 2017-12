La Côte d'Ivoire et le Qatar entretiennent des relations diplomatiques depuis 1993.

Arrivée en Côte d'Ivoire, le jeudi 22 décembre 2017 pour une visite de travail et d'amitié, l'Emir du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani quitte Abidjan, ce samedi 23 décembre 2017, aux environs de 17 heures.

Pour le Chef de l'Etat ivoirien, cette visite est mémorable. « Cette visite est mémorable car c'est la première d'un Emir du Qatar dans notre pays et nous en sommes très honorés », a déclaré Alassane Ouattara. Au cours d'un dîner en son honneur, le Président Ouattara a exhorté les investisseurs qataris à s'intéresser davantage à " la destination Côte d'Ivoire ", un pays attractif. Aussi a-t-il élevé l'Emir du Qatar à la Dignité de Grand-Croix de l'Ordre national.

« En reconnaissance de votre contribution significative au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre l'Emirat du Qatar et la République de Côte d'Ivoire, je suis très heureux de vous élever à la Dignité de Grand-Croix de l'Ordre National de la République de Côte d'Ivoire, la plus haute distinction de notre pays », a-t-il déclaré. Et d'ajouter qu'il appartient aux deux parties d'encourager leurs opérateurs économiques. Ce, par « la protection juridique de leurs activités, en envisageant la signature, entre autres, d'un Accord de protection et de promotion réciproques des investissements et d'un Accord pour éviter la double imposition. »

A l'Emir du Qatar en tournée en Afrique de l'Ouest (Sénégal, Mali, Burkina Faso, Guinée, Côte d'Ivoire, Ghana), le Chef de l'Etat ivoirien a indiqué que « la Côte d'Ivoire reste un marché libre, ouvert et concurrentiel ». Et d'affirmer qu'il n'a aucun doute que les dynamiques entrepreneurs et hommes d'affaires qataris sauront saisir les opportunités d'affaires.

Au cours de cette visite, quatre Accords de coopération entre le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le Gouvernement de l'Etat du Qatar ont été signés. Ces Accords concernent les domaines du transport aérien, de la jeunesse, du sport et de la culture.

Notons que la Côte d'Ivoire et le Qatar entretiennent des relations diplomatiques depuis 1993.