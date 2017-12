Cote d'Ivoire: PwC France et Afrique francophone - Nadine Tinen prend la tête de la région Afrique Francophone Subsaharienne

Nadine Tinen a été nommée Regional Senior Partner de PwC Afrique Francophone Subsaharienne. A ce titre, elle devient membre de l'équipe de direction (Territory Leadership Team) de PwC France & Afrique francophone. Entrée en fonction le 1er juillet 2017, elle succède à Edouard Messou.

Nadine Tinen, 45 ans, est diplômée de l'Université de Bourgogne (Dijon) où elle a obtenu un DESS de Droit Fiscal, un Magistère de Droit des Affaires, Fiscalité et Comptabilité et un Diplôme International de Droit Fiscal Européen. Spécialiste de la fiscalité, elle a développé au cours de ses 20 années d'expérience une expertise reconnue dans le conseil aux entreprises.

Elle débute sa carrière en 1996 chez PwC au Cameroun où elle est cooptée associée 10 ans plus tard. En 2010, elle prend la tête de la firme camerounaise et rejoint en 2014 l'équipe de direction de PwC Afrique Francophone Subsaharienne en qualité de Tax & Legal Leader, responsable de l'activité de conseil juridique et fiscal.

Nadine Tinen est par ailleurs Conseil Fiscal Agréé CEMAC et membre de l'Ordre National des Conseils Fiscaux du Cameroun.

« L'Afrique est un continent en pleine mutation, qui va peser dans le destin du monde. En 2050, l'Afrique représentera 12% de la richesse mondiale. Les défis de transformation démographique, économique et sociale de l'Afrique se construisent aujourd'hui et maintenant. C'est pourquoi il est de notre rôle d'accompagner les acteurs du développement de l'Afrique - que ce soit la société, les communautés, les entreprises nationales, panafricaines et même internationales - dans la réalisation de leurs projets, de la stratégie jusqu'à l'exécution. Nous sommes convaincus qu'en participant au développement de ces acteurs, nous contribuons au développement et au rayonnement de l'Afrique dans sa globalité », déclare Nadine Tinen.

Pour faire face à trois défis majeurs identifiés pour les cinq prochaines années - un environnement politique, économique et social Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu (VUCA), les avancées de la technologie, mais aussi un renforcement du marché économique régional, Nadine Tinen se fixe quatre objectifs stratégiques :

Conduire la transformation de PwC dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne afin de mieux accompagner ses clients dans leurs transformations, essentiellement digitale mais aussi culturelle. Cette transformation passera par la mise en place de nouveaux outils, solutions, concepts et méthodologies, à la fois innovants et collaboratifs.

Développer les offres de Conseil du cabinet à destination des entreprises et des institutions publiques, en Afrique francophone subsaharienne, avec deux ambitions :

1. Accompagner les Etats de la région dans leurs programmes de diversification économique, leurs grands projets de transformation et d'amélioration de leur performance et compétitivité ;

2. Accompagner les entreprises, les champions régionaux ainsi que les start-ups à fort potentiel de croissance pour en faire les leaders de demain dans la région.

Renforcer la marque employeur de PwC dans les pays d'Afrique francophone subsaharienne, à travers 2 axes :

Mettre en œuvre des politiques favorisant l'épanouissement des collaborateurs et le développement de véritables parcours de carrière ;

Encourager le développement des talents de demain dans la région, à travers la création d'une "PwC Academy".

Multiplier les synergies entre les firmes PwC en Afrique pour mieux répondre aux enjeux et aux attentes des acteurs économiques, privés et publics.

En Afrique Francophone Subsaharienne, PwC a réalisé un chiffre d'affaires de près de 50 millions d'euros entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017. Au travers de ses 4 objectifs stratégiques, Nadine Tinen entend faire progresser le chiffre d'affaires de la région de plus de 40% à horizon 2022.

Pour atteindre cette croissance ambitieuse, l'investissement sera axé notamment sur le capital humain, sur l'innovation et la technologie ainsi que sur des synergies. Ainsi, l'effectif total des bureaux de PwC en Afrique francophone subsaharienne devrait augmenter de 20% au cours des cinq prochaines années : rassemblant plus de 700 collaborateurs aujourd'hui, les équipes de la région devraient en compter près de 900 en 2022. De plus, 12 associés devraient être cooptés sur la même période, faisant grimper leur nombre de 28 à 40 en cinq ans. Pour preuve de ce dynamisme déjà en cours, 3 nouveaux associés ont été cooptés au 1er juillet 2017 (voir leurs biographies en annexe).

« Au-delà d'objectifs financiers et business ambitieux, je souhaite mettre la diversité au cœur de ma présidence. En effet, je continuerai de mener une action engagée pour l'inclusion des femmes dans la sphère économique, et plus largement dans la société africaine. Chez PwC, cela doit continuer de se traduire par la valorisation de l'excellence, quel que soit le genre, et la promotion de parcours de carrière individualisés permettant à chacun(e) de mieux concilier vie professionnelle et vie de famille », ajoute Nadine Tinen.

Nadine Tinen présente sa nouvelle équipe de management

Nadine Tinen a rassemblé autour d'elle une nouvelle équipe de management pour prendre en charge le développement des activités de PwC dans la région Afrique Francophone Subsaharienne et l'aider ainsi à mettre en œuvre ses objectifs à horizon 2022.

La nouvelle équipe de management PwC AFSS est composée de :

Souleymane Coulibaly Soro, Assurance Leader - Associé responsable de l'activité Audit

Laurent Pommera, Tax & Legal Leader - Associé responsable de l'activité Juridique et Fiscale

Georges-Louis Levard, Advisory Coordination Leader - Associé responsable de l'activité Conseil

Didier Nguessan, Human Capital Leader - Associé en charge des Ressources Humaines

Souleymane Coulibaly Soro, 50 ans, Expert-Comptable inscrit à l'Ordre des Experts-Comptables de Côte d'Ivoire, est diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce d'Abidjan.

Il entre chez PwC en Côte d'Ivoire en 1991. Coopté associé en 2008, il prend la tête de la firme ivoirienne en 2013 et intègre l'équipe de direction de PwC Afrique Francophone Subsaharienne l'année suivante en qualité d'Assurance Leader. Dans la nouvelle équipe emmenée par Nadine Tinen, il a en charge d'approfondir et d'adapter les services d'audit de la firme aux nouveaux enjeux des acteurs publics et privés dans les pays d'Afrique Francophone Subsaharienne.

Laurent Pommera, 42 ans, est diplômé de l'Université de Rennes où il a obtenu un DESS de Droit des affaires-DJCE et une Maîtrise en Droit des affaires franco-britannique. Il est également diplômé d'un DEA en Droit international privé et Droit du commerce international de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est Avocat, actuellement omis du Barreau de Paris.

Il débute sa carrière en 1998 chez PwC au Gabon avant de revenir à Paris en 2003 pour exercer, en qualité d'Avocat, une activité de contentieux des affaires dans le cabinet parisien D'Armagnac Société d'Avocat. Il repart au Gabon fin 2007 et est coopté associé deux ans plus tard. Il rejoint aujourd'hui l'équipe de direction de PwC Afrique Francophone Subsaharienne en qualité de Tax & Legal Leader, responsable de l'activité de conseil juridique et fiscal. A ce titre, il aura pour mission de s'assurer de l'exécution de la stratégie Tax & Legal de PwC en Afrique Francophone, en soutenant notamment l'innovation, le développement des équipes et des outils, nécessaires à la satisfaction des clients dans une Afrique en pleine transformation.

Georges-Louis Levard, 44 ans, est titulaire du Diplom Kaufmann allemand de l'ESCP-EAP et ancien élève de l'IEP de Paris.

Il rejoint PwC en France en 2001, après une première expérience professionnelle au sein du Département de Conseil en Structuration d'Entreprises de la BHF-Bank à Francfort, puis au bureau parisien de KPMG.

Spécialisé en audit financier dans le secteur bancaire, Georges-Louis Levard est intervenu depuis 2005 pour PwC au Gabon, au Luxembourg et en République Démocratique du Congo (RDC). Coopté Associé en 2011, il est basé à Kinshasa et intègre l'équipe de direction de PwC Afrique Francophone Subsaharienne en 2015. Désormais Advisory Coordination Leader, il a pour principale mission de favoriser les synergies et le développement des activités de conseil en Afrique Francophone Subsaharienne, en coordination avec les équipes Conseil France et Afrique Francophone.

Didier N'Guessan, 44 ans, Expert-Comptable diplômé de l'Etat français est également diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce d'Abidjan (ESCA) et titulaire du Certificat de Gestion des Finances Publiques de l'Université d'Harvard (John F. Kennedy School of Governement). Il est chevalier de l'ordre du mérite ivoirien et membre de la Commission des diligences et de la déontologie de l'Ordre des Experts comptables de Côte d'Ivoire.

Il cumule 22 années d'expérience acquises au sein du cabinet PwC en France, au Pays Bas et en Afrique, au cours desquelles il a conduit de nombreuses missions d'audit variées et de conseil dans différents secteurs d'activité. Coopté associé en 2010, il a été nommé Assurance Learning & Education Leader de PwC en Afrique Francophone Subsaharienne en 2014. Il prend aujourd'hui la responsabilité des ressources humaines et de la culture d'entreprise au sein de la nouvelle équipe de management de PwC dans la région Afrique Francophone Subsaharienne. Il a pour mission de délivrer la promesse du cabinet de participer activement au développement de l'Afrique par le développement du Capital humain.

ANNEXES : Biographies des associés cooptés au 1er juillet 2017 en Afrique Francophone Subsaharienne

Mahi Kane, 39 ans, est titulaire d'un Master en Fiscalité et Droit des Affaires obtenu à l'INSEEC Paris. Il est expert fiscal agréé à l'Ordre national des experts du Sénégal.

Après un stage de presque deux ans au sein du département fiscal de LVMH à Paris et de six mois au bureau parisien de Landwell et Associés (aujourd'hui PwC Société d'Avocats), il intègre PwC Sénégal en 2005.

A Dakar, il réalise de nombreuses missions pour des acteurs issus du secteur des transports et de la logistique. Fort d'une expérience de plus de douze ans en Afrique francophone, il a également développé une expertise dans les télécommunications, le pétrole et gaz ou encore la banque, qui sont des secteurs d'activités dynamiques sur le continent.

En qualité d'associé, Mahi Kane a pour ambition d'accélérer le développement de l'activité de conseil juridique et fiscal de PwC Sénégal, et plus particulièrement, dans l'industrie pétrole et gaz.

Fousseni Traore, 51 ans, est titulaire d'une Maîtrise en Sciences Juridiques de l'Université d'Abidjan en Côte d'Ivoire.

Jeune diplômé, il intègre PwC Côte d'Ivoire en 1999 en qualité de collaborateur junior au département juridique et fiscal du bureau d'Abidjan. Il réalise des missions de conseil en audit et due diligences fiscales, droit du travail et d'assistance aux douanes. Nommé directeur en 2007, il développe une expertise multisectorielle notamment dans les services, les mines mais aussi l'industrie agro-alimentaire.

Nouvel associé, Fousseni Traore a désormais la responsabilité de développer les activités juridiques et fiscales du cabinet auprès des PME locales ainsi que les missions d'assistance aux contrôles douaniers en Côte d'ivoire.

Ghislaine Djapouop, 43 ans, est diplômée d'un MBA en Stratégie et Finance d'entreprise de l'INSEAD à Singapour.

Elle débute sa carrière au Cameroun en 1998 en tant que comptable et trésorière de la société SOTRAV. Après deux expériences comme responsable administratif et financier (Colgate Palmolive, puis CTM - Cellule Technique pour l'Amélioration de la Gestion des Finances Publiques), elle quitte le Cameroun pour continuer ses études et obtient 2 MBAs, au CESAG puis à l'INSEAD. Elle rejoint le monde du conseil en Afrique du Sud en 2005 où elle devient consultante en stratégie, successivement chez Decipher Consulting et Gemini Consulting.

En 2008, elle rejoint les équipes Conseil de PwC Gabon, avant de s'installer en République démocratique du Congo, où elle est nommée Directrice en 2014. Elle remplit notamment des missions d'amélioration du climat des affaires et de réforme du secteur public.

Nouvelle associée, Ghislaine Djapouop a la responsabilité de développer les activités de PwC en Afrique francophone subsaharienne auprès des bailleurs de fonds internationaux, notamment sur de grands projets structurants pluriannuels.