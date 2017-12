Cote d'Ivoire: Nouvel an - Les vœux au Chef de l'État le 4 janvier

communiqué de presse

La cérémonie de présentation des Vœux de Nouvel An à SEM. Alassane Ouattara se déroulera, le jeudi 4 janvier 2018, selon l'ordre de passage ci-dessous.

COMMUNIQUÉ DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DU PROTOCOLE D'ÉTAT

La cérémonie de présentation des Voeux de Nouvel An à SEM. Alassane Ouattara, Président de la République, se déroulera le jeudi 4 janvier 2018, de 09h00 à 13h15 minutes, au Palais de la Présidence de la République, selon l'ordre de passage suivant des Groupes:

09H00 - 09H15 : Groupe I

Le vice-Président de la République ;

Le président de l'Assemblée nationale ;

Le Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Chef du gouvernement ;

Mme et MM. les présidents des institutions ;

Les ministres d'État ;

Mmes et MM. les ministres ;

Le directeur de cabinet du Président de la République ;

Mme le directeur de cabinet du vice-Président de la République ;

Le directeur du cabinet du Premier ministre ;

Mme le secrétaire général du gouvernement ;

Le gouverneur du district autonome d'Abidjan ;

Le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro.

09H30 - 10H00 : GROUPE II

09H20 - 09H30 : Installation du groupe II composé comme suit :

Mmes et MM. les chefs de missions diplomatiques

Mmes et MM. les représentants des organisations internationales

Les consuls honoraires

Mmes et MM. les ambassadeurs de Côte d'Ivoire au département central

09H30 - 10H00 : Echange d'allocutions entre S.E.M. le Président de la République et le Nonce apostolique, Doyen du corps diplomatique

10H05 - 10H30 : GROUPE III

10H05 - 10H15 : Installation du groupe III composé comme suit :

Le Bureau de l'Assemblée nationale, conduit par le vice-président ;

Mme le procureur général près la Cour suprême ;

Mmes et MM. les membres du Conseil constitutionnel, conduits par le doyen d'âge des conseillers;

Mme la présidente de la Chambre judiciaire de la Cour suprême ;

Le président de la Chambre administrative de la Cour suprême ;

Mme le premier avocat général du Parquet général près la Cour suprême ;

Mmes et MM. les conseillers de la Cour suprême ;

Mmes et MM. les avocats généraux ;

Mme et MM. les premiers présidents des Cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké et de Daloa ;

Les procureurs généraux près les Cours d'appel d'Abidjan, de Bouaké et de Daloa ;

Les présidents des Tribunaux de première instance d'Abidjan et de Yopougon ;

Le président du Tribunal de commerce d'Abidjan ;

Les procureurs de la République près les Tribunaux de première instance d'Abidjan et de Yopougon ;

La délégation du Conseil économique, social, environnemental et culturel ;

Le Conseil de l'Ordre de la Grande chancellerie conduit par le secrétaire général ;

Mmes et MM. les membres de la Médiature, conduits par le Médiateur de la région des Lagunes I ;

Le Bureau de la Commission électorale indépendante, conduit par M. le premier vice-président ;

Le Conseil de la Haute autorité pour la Bonne gouvernance, conduit par le doyen d'âge des conseillers ;

L'Inspection générale d'État, conduite par son secrétaire général

10H15 - 10H30 : Echange d'allocutions entre le Président de la République et le porte-parole du groupe III

10H35 - 11H00 : GROUPE IV

10H35 - 10H45 : Installation du groupe IV composé comme suit :

Mme et MM. les préfets de région

Mme et MM. les présidents des conseils régionaux

Le Bureau de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire

Les maires du district d'Abidjan

Le maire de Yamoussoukro

Mmes et MM. les présidents ou secrétaires généraux des partis et groupements politiques.

10H45 - 11H00 : Echange d'allocutions entre le Président de la République et le porte-parole du groupe IV

11H05 - 11H30 : GROUPE V

11H05 - 11H15 : Installation du groupe V composé comme suit :

Le Général de corps d'armées, chef d'état-major général des Forces armées de Côte d'Ivoire ;

Mme et MM. les officiers généraux et chefs des grands commandements

11H15 - 11H30 : Echange d'allocutions entre S.E.M. le Président de la République et le Chef d'État-Major Général des

Forces Armées de Côte d'Ivoire

11H35 - 12H00 : GROUPE VI

11H35 - 11H45 : Installation du groupe VI composé comme suit :

Le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines (Ascad) ;

Mme et MM. les présidents des universités publiques de Côte d'Ivoire;

Le président de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (Haca);

Mme la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire (Cndhci) ;

Le président de la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics (Caidp) ;

Le président du Conseil national de la presse (Cnp) ;

Le président du Conseil supérieur de la publicité (Csp) ;

Le président de l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire (Artci) ;

Le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics (Anrmp) ;

Le président de l'Autorité de régulation du Secteur de l'électricité (Anaré) ;

Les présidents des chambres consulaires ;

Mmes et MM. les présidents de Conseil d'administration et directeurs Généraux des entreprises publiques et parapubliques ;

Le président de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cge-CI);

Le président de la Fédération ivoirienne des Petites et moyennes entreprises et des Petites et moyennes industries (Fipme-Pmi) ;

Le président de l'Union nationale des entreprises de télécommunication (Unetel) ;

Le président de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire ;

Mme la présidente de la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire ;

Mme la présidente de l'Ordre des architectes ;

Le président de l'Ordre des pharmaciens ;

Le président de l'Ordre des médecins ;

Le président de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;

Le président de l'Ordre des vétérinaires ;

Le président de la Chambre nationale des ingénieurs-conseils ;

Le président de l'Ordre des urbanistes ;

Le président de l'Ordre des géomètres experts

Le président de l'Ordre des experts-comptables ;

Le président du Haut conseil du patronat des entreprises de transport de Côte d'Ivoire ;

Le président de la Chambre nationale des huissiers ;

Le président de la Chambre nationale des commissaires-priseurs ;

Le président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire ;

Le président de l'Association des sociétés d'assurances de Côte d'Ivoire ;

Le président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci) ;

Les Secrétaires Généraux des Centrales syndicales : Ugtci, Dignité, Humanisme, Fesaci, Unartci ;

Le président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme (Lidho) ;

Le président du Mouvement ivoirien des droits de l'homme (Midh) ;

Le président d'Action pour la protection des droits de l'homme (Apdh) ;

11H45 - 12H00 : Echange d'allocutions entre S.E.M. le Président de la République et le porte-parole du groupe VI.

12H05 - 12H45 : GROUPE VII

12H05 - 12H15 : Installation du groupe VII composé comme suit :

Le Directoire de la Chambre nationale des Rois et Chefs traditionnels, conduit par son vice-président;

Le président du Forum national des confessions religieuses et (30) membres du Forum ;

Le président du Conseil supérieur des imams (Cosim) et trente (30) membres du Conseil.

12h15 - 12h45 : Echange d'allocutions entre S.E.M. le Président de la République et les porte-paroles des entités du groupe VII

12H45 : Fin de la présentation des voeux de Nouvel An à M. le Président de la République.

12H45 : Cocktail offert par M. le Président de la République dans les jardins du Palais de la Présidence de la République

13H15 : Fin de la cérémonie

N.B : Les personnalités ci-dessus citées sont priées de se présenter à la cérémonie 30 minutes avant l'heure de passage indiquée dans le communiqué. Les interventions des porte-paroles de groupe ne doivent pas excéder le temps imparti de cinq (5) minutes et devraient être transmises à la Direction générale du Protocole d'État, le mardi 26 décembre 2017, au plus tard.

Les cartes d'invitation sont à retirer au ministère des Affaires étrangères, auprès de la Direction générale du Protocole d'État, du mardi 26 au vendredi 29 décembre 2017, de 09 heures à 17 heures.

Pour toute information, veuillez appeler aux numéros suivants : 20.32.50.63 / 03.36.36.21.

Abidjan, Le 21 décembre 2017

Le Directeur général du protocole d'Etat