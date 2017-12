Cote d'Ivoire: Refinancement hypothécaire - CRRH-UEMOA soutien cinq banques avec un montant de 25 milliards FCFA

Cette cérémonie vient clôturer la 7ème opération de refinancement de l'institution dénommée « Crrh-Uemoa 5,95% 2017-2029 », d'une durée de 12 ans et portant un taux d'intérêt de 5,95% l'an net d'impôt et taxes dans tous les pays de l'Uemoa et qui a été un succès franc car ayant permis de mobiliser la somme record de 25,1 milliards Fcfa.

A la faveur d'une cérémonie de signature des instruments juridiques ce vendredi 22 décembre 2017 à son siège à Lomé, la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'Uemoa (Crrh-Uemoa) décide d'apporter son appui à 5 banques de la sous-région en crédit pour l'habitat. Il s'agit de la Banque Atlantique Bénin, de la Nsia Banque et de la Société ivoirienne de banque de Côte d'Ivoire, de la Banque de l'habitat du Sénégal et de l'Union togolaise de banque.

Cette cérémonie vient clôturer la 7ème opération de refinancement de l'institution dénommée « Crrh-Uemoa 5,95% 2017-2029 », d'une durée de 12 ans et portant un taux d'intérêt de 5,95% l'an net d'impôt et taxes dans tous les pays de l'Uemoa et qui a été un succès franc car ayant permis de mobiliser la somme record de 25,1 milliards Fcfa.

Après un bref bilan de cette dernière campagne de refinancement, le directeur général de la Crrh-Uemoa « adressé ses remerciements à l'ensemble des souscripteurs de sa septième émission obligataire, ainsi qu'aux souscripteurs des précédentes émissions pour leur soutien ».Christian Ageossa a expliqué que les fonds issus de cette opération permettront aux banques bénéficiaires de « mieux répondre aux attentes des ménages de l'Union en quête d'un habitat décent, par des crédits hypothécaires à des taux et des durées les plus compétitives ».

Cette septième opération de refinancement porte à 132 Milliards de FCFA, le montant total de ressources mobilisées par la Crrh-Uemoa sur le marché financier régional en 5 années d'activités opérationnelles, pour le refinancement de prêts à l'habitat consentis par 34 banques refinancées couvrant les huit pays de l'Union, et 55 portefeuilles refinancés.