Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Le ministre Coussoud-Mavoungou visite des centres de Loudima et Dimonika

Des stations forestières et fruitières ainsi que des centres de recherche basés au Sud du pays, notamment dans les départements du Kouilou et de la Bouenza, ont été récemment visités par le chef du département de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique.

Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou a exhorté, à l'occasion, le personnel sous tutelle au travail afin que la recherche scientifique soit au centre du développement socioéconomique en République du Congo. Il a visité la station fruitière de Loudima et celle de recherche agronomique aquacole et zootechnique, de même que le laboratoire des semences.

Après avoir interpellé les chercheurs pour leur devoir et leur responsabilité, il a souligné que l'on ne pouvait pas développer l'agriculture sans la recherche agricole. Or, le Congo est engagé à diversifier son économie pour qu'elle ne dépende plus essentiellement du pétrole. Pour ce faire, il a intérêt à miser sur un certain nombre de secteurs porteurs de richesse et de valeur ajoutée parmi lesquels l'agriculture et la forêt.

Le ministre de la Recherche scientifique s'est rendu à l'Institut de recherche forestière en compagnie du préfet de la Bouenza, Jules Moukala Tsoumou, et d'autres autorités locales. Une visite qui lui a permis de constater le délabrement des infrastructures de cet établissement disposant des pépinières de la station forestière où sont expérimentées plusieurs boutures.

Cette station s'étend sur six mille hectares et compte une diversité de ressources génétiques utiles dans le développement forestier. On y effectue aussi des essais agro forestiers de manioc, de légumineuses menées en savane dans les bassins de production de Loudima et d'Odziba (Pool), ainsi que des tests de cacaoyer sous acacia dans le massif du Programme national d'afforestation et de reboisement, basé à Bambou Mingali (Pool).

Au niveau du centre de Dimonika (Kouilou), les structures méritent aussi d'être réhabilitées en vue de faciliter l'éclosion des activités de la recherche. Accompagné des autorités locales, le chef du département de la Recherche scientifique a notifié que la biodiversité de Dimonika demeure intacte et nécessite une attention soutenue du gouvernement.

Il a, par ailleurs, invité les responsables des structures de recherche à nouer des partenariats et à mettre leur expertise au service de la nation, tout en déplorant l'insuffisance des femmes dans le secteur.