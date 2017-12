Congo-Brazzaville: Province de l'Équateur - La population salue l'élection du gouverneur Bobo Boloko

Le candidat de la majorité présidentielle et son colistier, Thaty Bikamba, ont obtenu vingt et une voix sur vingt-deux votants, face à trois candidats indépendants. Cette victoire à la majorité absolue reflèterait la volonté de la population, selon le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Germain Beleli.

Le mythe est enfin brisé à l'Équateur. La population ainsi que toute la communauté de cette province se trouvent désormais devant une réalité avec l'élection, depuis le 21 décembre, du trentième gouverneur à la tête de cette entité.

Comme on pouvait s'y attendre, la province de l'Équateur a maintenant un gouverneur élu, tel que souhaité par la population, dans notre livraison du 19 décembre. Cette fois-ci, les députés provinciaux ont placé leur confiance en la personne de Bobo Boloko Bolumbu qui, jusqu'alors, était secrétaire fédéral du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD).

Le nouveau gouverneur a remporté cette élection avec vingt et une voix contre une. Comparativement à son prédécesseur, l'opinion n'hésite pas à parler d'une majorité écrasante. Selon des sources proches de cette province, Bobo Boloko a été plébiscité non seulement par les élus du peuple, les députés provinciaux mais aussi par toute la population qui attendait son élection pour sortir l'Equateur des sentiers battus jonchés de crise à répétition.

Une liesse populaire

Bobo Boloko Bolumbu ferait l'unanimité au sein de la province, en commençant par sa famille politique, la majorité présidentielle. Dès la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante, indique-t-on, une liesse a caractérisé derechef tout le monde. « D'aucuns sont allés même jusqu'à confirmer, sans peur d'être contredits, que l'heure du décollage de la province de l'Équateur a sonné », font observer des sources de la province. Aussitôt après l'annonce des résultats, radiooakpi.net a, de son côté, indiqué que des jeunes et motards sont descendus dans la rue pour saluer et accompagner le gouverneur élu. « Notre joie est celle de voir cette fois-ci un gouverneur originaire de la ville et qui vit avec nous », a déclaré à la radio onusienne une dame habitant le chef-lieu de la province.

Bobo Boloko, rappelle-t-on, est un homme pragmatique et a du respect pour la parole donnée. Déjà, note-t-on, par la liesse constatée sur toute l'étendue de la province, la population connaît très bien l'homme sur qui les députés provinciaux ont placé leur confiance. Ses mandants se rangeraient derrière lui afin de lui prêter main forte pour l'avenir de la province. Mais il est également attendu du nouveau gouverneur la concrétisation de sa parole et ses promesses de campagne faites devant les députés provinciaux et toute la province désormais sous son autorité.

Il est, par ailleurs, noté que le gouverneur élu de l'Équateur, grand entrepreneur, hérite cependant d'une province minée par la pauvreté, la cupidité, le détournement des deniers publics et le trafic d'influence. La population attendrait de lui notamment la réhabilitation des routes très délabrées dans l'ensemble de la province, l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Il devra aussi travailler pour l'unité de tous ses administrés, afin de les amener dans le processus du développement de la province.