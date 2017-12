Congo-Brazzaville: Livre - Bob Bobutaka écrit sur les apports d'Otlet et Estivals à l'épistémologie des SIC

Apports de Paul Otlet et de Robert Estivals à l'épistémologie des sciences de l'information et de la communication », c'est le titre de l'un des derniers ouvrages récemment publiés par le Pr Bob Bobutaka Bateko aux éditions Edilivres à Paris, en France. Ce livre de 340 pages, en grand format (170x240), est déjà en vente sur Fnac (achat en ligne) depuis le 27 février dernier.

Scientifique engagé, Bob Bobutaka continue sa percée dans son très complexe champ de prédilection qu'est l'épistémologie. Il se focalise, cette fois-ci, sur les apports des théoriciens de la bibliologie Paul Otlet et Roberts Estivals dans les sciences de l'information et de la communication (SIC) qui sont de plus en plus dynamiques. Scientifique éclectique, le Pr Bob Bobutaka Bateko recourt à plus d'une voie pour mieux appréhender et cerner des questions scientifiques, avec à la base l'épistémologie qui est, selon certains auteurs, l'étude critique des connaissances, et pour d'autres l'étude de la théorie des connaissances en général.

Dans l'endos de ce livre foisonnant des renseignements riches et édifiants, ce docteur en SIC de l'université de Kinshasa depuis 2015 fait remarquer : «Les sciences de l'information et de la communication, sciences plurielles avec une autonomie épistémologique, capturées dans leur configuration contemporaine, elles se trouvent marquées par la fraîcheur de leur état de jouvence. Leur lendemain végète encore dans les alcôves des promesses et du virtuel. Tributaires de maints facteurs, elles dépendent pour leur déploiement optimal, entre autres, de la fertilité du sol dans lequel elles sont plantées, mais aussi et surtout du génie des acteurs commis à la procréation ».

Et glissant un mot sur l'ouvrage, il ajoute : « Dans le monde scientifique, les hommes et les femmes qui ont fait montre de grandes aptitudes d'innovation, de créativité, de modélisation, de théorisation, etc. constituent les références mémorielles de la communauté scientifique universelle. C'est ainsi que ce livre ouvre de nouvelles pistes de recherche dans l'épistémologie des sciences de l'Information et de la communication, et ce, en consolidant les rôles combien indispensables et incontournables de Paul Otlet et de Robert Estivals dans la construction et la confirmation de l'épistémologie des sciences de l'infocom ».

Enfin, l'endos de cet ouvrage dense en éclaircissements est suffisamment complet en évoquant très brièvement l'importance de l'apport des auteurs Paul Otlet et Robert Estivals : « La bibliologie -le domaine d'attache de Paul Otlet et de Robert Estivals- a apporté de façon substantielle ses contributions à la construction et à la confirmation épistémologiques des sciences de l'information et de la communication. C'est ainsi qu'en prônant le fait que la bibliologie est la fille aînée des SIC, nous affirmons son rôle primordial dans l'épistémologie des sciences de l'Information et de la communication ». L'ouvrage s'avère une contribution exceptionnelle dans l'étude épistémologique des sciences de l'information et de la communication qui évoluent avec tellement de célérité.

Auteur prolifique

Prolifique, le Pr Bob Bobutaka ne tarit pas d'inspiration et continue des recherches approfondies dans le champ de l'épistémologie. Il a au total publié trois ouvrages courant cette année. L'essai La France, la Belgique et les deux Congo : mémoire historique, approche archivologique et communication politique est paru en février aux éditions Edilivre à Paris en France. Le troisième ouvrage riche et évocateur qui vient d'être mis sur le marché en ce mois de décembre a pour titre Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Développement, langue, musique, sport, politique et bibliologie. Bob Bobbutaka y aborde l'évolution de la politique, du sport de la culture dans l'espace Kongo. Un livre qui répond à des curiosités sur l'un des espaces aux cultures riches et mystérieuses dans le monde.

Les autres livres publiés par le professeur sont Archivistique, Bibliothéconomie, Documentation et légistique : disciplines de la bibliologie, Paris L'Harmattan, 2015, 315 pages ; Archivologie, Bibliologie et communicologie : approche épistémologique , Saarbrücken, Editions universitaires européennes, 2014 ; Bibliologie : science de l'Information et de la communication, Saarbrücken, Edition universitaires européennes, 2015 ; RD Congo - Belgique : archives, bibliothèque et bibliologie, Saarbrücken, Editions universitaires européennes, 2013. Dans ce lot des livres de Bob Bobutaka, il y a également Ecrit, Information, communication en République démocratique du Congo : essai de la bibliologie, L'Harmattan, Paris, 2009 ; Déconstruction du processus bibliologique colonial : installation d'un modèle endogène africain, L'Harmattan, Paris, 2015 co-auteur ; La République démocratique du Congo : les élections et après, L'Harmattan, Paris, 2008, co-auteur ; Bibliothèques, livre, écrit et technologies de l'information et de la communication en République démocratique du Congo, L'Harmattan, Paris, 2005, co-auteur ; et Les bibliothèques congolaises : état des lieux, L'Harmattan, Paris, 2007, co-auteur.

Zoom sur bob Bobutaka...

Jeune frère du feu footballeur international Bobutaka Bokina de l'AS V.Club décédé accidentellement sur l'aire de jeu en 1982, Bob Bobutaka Bateko est docteur en sciences de l'information et de la communication. Il est titulaire de cinq autres diplômes universitaires dans les domaines de la communicologie, de l'informatologie, de la bibliothéconomie, de l'archivistique et de la documentation. Ses domaines de recherche sont l'archivistique, l'archivologie, la bibliothécologie, la bibliothéconomie, la légistique, la documentologie, la bibliogie, l'épistémologie des sciences de l'information et de la communication, etc.

Professeur à l'Institut supérieur de statistiques de Kinshasa, à l'université de Kinshasa et à l'université Kongo, il est, par ailleurs, membre du Conseil international des archives et chercheur associé (secrétaire général adjoint) à l'Association internationale de bibliologie basée en France. Membre du comité scientifique de la revue scientifique internationale Bibliologie, schéma et schématisation, il participe à la construction d'un schème sur la corrélation entre l'histoire, l'archivistique et l'archivologie dans le cadre de la mise en valeur des sciences de la mémoire. Expert et consultant international, ce chercheur érudit au parcours impressionnant assume les fonctions de directeur du Centre de recherche de l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa. Il a été le responsable de la documentation et des archives de la représentation de la Banque mondiale à Kinshasa et s'est aussi occupé des archives à la Primature.