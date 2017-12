Congo-Brazzaville: Handball féminin - La Cahb et Fécohand s'accordent sur la CAN Congo-2018

Dans les prochains jours, c'est le comité d'organisation de la compétition qui sera mis en place. En présence des anciens présidents de la Fédération congolaise de handball (Fécohand), Emmanuel Eta-Onka, Henri Joseph Parra, des présidents des autres fédérations sportives nationales et quelques parlementaires, le dirigeant de la Confédération africaine de handball (Cahb) a exhorté tous les acteurs à unir leurs efforts pour que cette Coupe d'Afrique des nations (CAN) soit un succès pour le Congo pas seulement en ce qui concerne l'organisation mais aussi des résultats sur le terrain. « L'équipe du Congo doit être performante. C'est maintenant qu'il faut commencer à la préparer. Il faut travailler pour qu'on puisse assister à une très belle fête sportive », a-t-il déclaré.

« Nous faisons confiance à la Fédération congolaise de handball (Fécohand) et je crois que ce sera une occasion pour le Congo de renouer avec son passé glorieux au handball féminin », a déclaré le président de la Confédération africaine de handball (Cahb), Arêmou Mansourou, lors de la conférence de presse qui a bouclé sa mission de prospection à Brazzaville. « La qualité des infrastructures nous a donné raison de choisir le Congo pour abriter cette Coupe d'Afrique des nations (CAN) dénommée "Challenge Édith Lucie-Bongo-Ondimba" », a-t-il poursuivi. Il est nécessaire d'en assurer la maintenance par l'exploitation avec des compétitions comme celle qui y rassemblera la jeunesse féminine africaine de handball.

