Quelques représentants des partis politiques ont confié leurs sentiments à notre rédaction, à l'annonce de l'accord conclu, le 23 décembre à Kinkala, entre le gouvernement congolais et les billigérents installés dans le département du Pool.

Roger Ndokolo, président de l'UNIRR, a souhaité que le Congo retrouve l'unicité du territoire, un an après des hostilités qui ont divisé douloureusement les enfants d'un même pays. « Avec cet accord, après une page très dure, sanglante, doivent succéder des relations chaleureuses remplies d'espérance, une foi en l'avenir en respect de l'ordre géographique établi depuis la cartographie imposée par Yalta », a déclaré, depuis Paris, le président de ce parti du centre .

Bernard Boueno, président de la fédération France Europe Club 2002 PUR, a estimé que « signer un tel accord à la veille de Noël relève du symbole de la paix qui doit régner sur terre entre tous les hommes ». « Nous, membres du parti démocrate-chrétien, saluons cette grande nouvelle et l'accueillons les bras et le cœur ouverts, reprenant foi en l'avenir. Le temps est arrivé d'offrir à tous nos compatriotes, sans exception aucune, une vie meilleure dans l'étendue de nos 342 000 km2 », s'est-il réjoui.

Patrick Gabriel Dion, président fédération PCT France, salue la signature à Kinkala du cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et la branche armée de Fréderic Bintsamou, alias pasteur Ntoumi.

« Cet accord arrive à point nommé après que 138 000 personnes ont été sinistrées et déplacées, la voie ferrée dévastée, les écoles, collèges et lycées, les magasins, les boutiques et entreprises fermés ; neuf circonscriptions sur quatorze n'ont pas pu élire leurs représentants dans le département du Pool. La vie socio-économique, politique et culturelle s'est regrettablement tue tout ce temps au détriment du bruit des armes. », a-t-il indiqué.

« Il est grand temps que la démobilisation des ex-rebelles, leur réinsertion sociale, économique et professionnelle se concrétisent ; que la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux se rétablisse ; enfin, que le pasteur Ntoumi mette utilement ses efforts politiques au service du programme commun de notre République .», a souhaité Patrick Gabriel Dion.

Les Congolais de l'étranger sur les réseaux sociaux estiment que le gouvernement a eu raison de mettre un terme aux hostilités et approuvent hautement l'accord de cessez-le-feu. « Nous passerons les réjouissances de fin et de nouvel an dans une quiétude rétablie, soulagés de savoir nos compatriotes dans la paix, une paix enfin retrouvée », peut-on lire sur un des sites de la plateforme de la diaspora.