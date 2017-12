Congo-Brazzaville: Arrondissement 9 Djiri - Christian Roger Okemba préoccupé par les conditions d'accès au quartier « Domaine »

Le président du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Brazzaville, a été le 23 décembre l'hôte de la population du quartier 906, Ipo Manianga, dans le cadre de ses rencontres de proximité avec la population.

Situé dans l'arrondissement 9 Djiri, au nord de la ville, le quartier « Domaine » est difficile à accéder surtout en période de grandes pluies et de saison sèche. Abritant l'un des établissements les plus modernes du pays, notamment le lycée scientifique, don du gouvernement chinois, ce quartier est confronté, entre autres, aux problèmes d'érosions et d'enclavement. En effet, c'est dans cette partie de la ville que l'on entend l'expression « coller la petite » pour désigner la façon dont les usagers du transport en commun sont entassés derrière les voitures marque « BJ ».

Le maire de Brazzaville, après avoir recueilli les doléances des habitants, a demandé à la population de retrousser leurs manches afin de soutenir les efforts des autorités municipales à travers l'initiative « Bâtissons ensemble Brazzaville ». « Les 2000 FCFA demandés aux habitants ne sont que symboliques. Je voudrais que tous les cadres se retrouvent, parce que nous allons avoir un engagement et faire l'évaluation. Quand il y a un projet, il y a des équipes qui viendront pour évaluer et avec la population, nous allons voir dans quelle mesure la mairie et les habitants du quartier vont se mettre ensemble pour régler un certain nombre de problèmes », a répondu Christian Roger Okemba, suite à une question des journalistes.

Reconnaissant que la construction des routes ne relève pas de sa compétence, le maire de Brazzaville pense qu'il faudrait agir au plus pressé pour sauver l'essentiel, surtout en cette période où le pays est frappé par une crise économique et financière. « Nous devons le faire. Certes, l'Etat peut le faire mais dans d'autres pays, la population s'organise, construit les routes, les puits d'eau et autres, je pense que les Congolais sont aussi capables de se mobiliser et de faire quelque chose, soyez en sûr nous allons réussir », a-t-il promis.

Le président du conseil départemental et municipal de la ville de Brazzaville a également été interpellé par la population sur le comportement de certains Congolais qui se permettent de barrer la route pour faire obstruction à la circulation. Christian Roger Okemba a demandé au commissaire central de la Tsiémé de faire un état de lieux afin de connaître tous ceux qui sont à l'origine de cette situation. « Tout ce que les gens ont érigé comme barrage sera détruit, parce que la voie publique n'appartient à personne, c'est la propriété de l'Etat », a-t-il martelé, promettant d'y revenir dans quelques jours pour des échanges fructueux avec la population, notamment avec les cadres habitant le quartier.

Notons que la maire de Brazzaville a, par ailleurs, annoncé la réhabilitation sous peu de l'autre voie d'accès au quartier « Domaine », par le terminus de Mikalou, appelée communément l'avenue des dallettes qui était devenue inaccessible depuis plus d'un an à cause des pluies diluviennes.