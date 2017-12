Congo-Brazzaville: Marche des laïcs catholiques - Des partis politiques de l'opposition adhèrent à l'événement

De nombreuses formations annoncent déjà leur participation à la manifestation prévue le 31 décembre, pour dénoncer le non respect des termes de l'Accord de la Saint-Sylvestre, notamment la non organisation des élections aux délais fixés, mais aussi la situation sociale, économique, politique et sécuritaire dans tout le pays.

Plus qu'une semaine nous sépare de la date du 31 décembre, jugée fatidique par plus d'une personne, à cause des enjeux politiques qu'elle présente pour la RDC. L'Eglise catholique, à travers le Comité laïc de coordination (CLC) a annoncé les coluleurs, le 21 décembre, en programmant une marche en ce jour anniversaire de la signature de l'Accord de la Saint-Sylvestre, qui a permis au président de la République, Joseph Kabila, et aux autres institutions élues de la République dont le parlement et les assemblées provinciales, de bénéficier d'une rallonge d'une année, avant l'organisation des élections présidentielle et législatives apaisées.

Dans son communiqué annonçant cette action, le CLC de l'Eglise catholique semble désormais plus que déterminé à sauver la nation. Il a, en effet, appelé à une marche pour « libérer l'avenir du Congo » ou à « sauver la nation », le 31 décembre. La structure motive son action par « le handicap observé au sujet de l'application intégrale de l'accord de la Saint -Sylvestre ». Les signataires du communiqué constatent une mauvaise volonté politique de la part des autorités congolaises, spécialement en ce qui concerne les mesures de décrispation de la scène politique telles que décidées par les assises du 31 décembre 2016.

Et les partis de l'opposition s'en mêlent

Des mesures auxquelles fait allusion le CLC sont notamment celles relatives à la libération sans conditions des prisonniers dits politiques, la fin de l'exil des opposants menacés d'arrestation à leur retour au pays, la libération des espaces médiatiques, la fin de dédoublement des partis politiques, ou encore et surtout la confirmation de la volonté claire du chef de l'Etat de ne pas briguer un troisième mandat, comme l'exige la Constitution, pour rassurer l'opinion.

L'appel du CLC est intervenu après le lancement de l'action des cloches accompagnée des sifflets, des bruits des casseroles, etc., de la population, décrétée par la Conférence épiscopale nationale du Congo et qui devra intervenir chaque jeudi soir. Cet appel à la mobilisation de tous les Congolais, visiblement perçu comme un coup d'accélérateur à l'opposition qui souffre, jusque là, de son union autour des actions envisagées pour le 31 décembre, a réussi à intéresser certains partis dont le Mouvement de libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba, l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, qui ont clairement promis d'y prendre part.

Après une réunion de son comité exécutif du 22 décembre présidée par la secrétaire générale, Eva Bazaïba Masudi, le MLC a, en effet, dit avoir examiné la situation sociale, économique, politique et sécuritaire du pays. Il a dénoncé « le manque de volonté de la part du régime en place d'amener les Congolais aux élections dans les délais prévus par la Constitution et l'Accord du 31 décembre 2016 ». Ce qui l'amène à adhérer à l'initiative de la marche prévue le 31 décembre par le CLC et lance, de ce fait, un appel à tous ses membres pour une mobilisation en vue de cette action.

De son côté, le parti de Vital Kamerhe avait également exprimé sa volonté d'adhérer à cette manifestation, dénonçant lui aussi le manque de volonté du gouvernement de conduire le processus électoral à bon port, conformément aux délais fixés par la Constitution et l'Accord de la Saint-Sylvestre. A côté de ces deux formations politiques, d'autres partis de l'opposition ont également répondu favorablement à l'appel du CLC et n'attendent que le 31 décembre pour sortir dans la rue, malgré l'annonce faite par le commandant de la police/ville de Kinshasa, notamment de placer des policiers dans tous les points chauds de la ville, en cette période des fêtes.