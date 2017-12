Ile Maurice: Public Accounts Committee - Le rapport se fait attendre

Le permis à points n'étant plus d'actualité, une nouvelle méthode pour sanctionner ceux qui… Plus »

De plus, ajoute-t-elle, un autre membre, Sangeet Fowdar, n'a assisté qu'à une réunion. Il ne serait pas satisfait du sort accordé aux rapports du PAC, qui seraient conservés dans un tiroir. «Il m'a parlé personnellement, disant qu'il n'a rien contre moi ou les autres membres et qu'il a déjà discuté avec l'ancien Premier ministre au sujet des précédents rapports », raconte Aurore Perraud. Et d'ajouter : «Sangeet Fowdar a laissé entendre que si rien ne change, il ne veut pas perdre son temps à rédiger des rapports. D'ailleurs, je partage entièrement son opinion.»

Interrogée, Aurore Perraud soutient que le comité n'a pas été en mesure de finaliser le document, car il a connu trop de départs. Elle explique qu'il y a eu, d'abord, la démission de Maneesh Gobin quand il a été nommé ministre en septembre, et celle de Kalyan Tarolah, en octobre. «C'est bien après que la speaker a nommé deux autres membres, soit Jean- Francisco François et Sharvanand Ramkaun.»

Le 11 octobre, la présidente du PAC a indiqué que les rapports de plusieurs ministères étaient prêts et qu'il ne restait que quelques-uns compléter. Le rapport final devait être déposé au Parlement à la dernière séance. Or, le vendredi 15 décembre, soit le jour de la dernière séance de l'Assemblée nationale, aucun document n'a été soumis.

