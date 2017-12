Congo-Kinshasa: SCTP - Daniel Mukoko Samba présente ses voeux au Président Kabila

document

Société Commerciale des Transports & des Ports S.A

Le Directeur Général

N°394/DG-SCTP/2017

A son Excellence Monsieur Joseph Kabila Kabange, Président de la République, Chef de l'Etat

(Avec l'expression de nos hommages les plus déférents)

Palais de la Nation

A Kinshasa/Gombe

Excellence Monsieur le Président de la République,

Concerne : MESSAGE DE VŒUX

A l'occasion des festivités de la Nativité et du Nouvel An 2018, au nom du Conseil d'Administration, de la Direction Générale ainsi que de l'ensemble du Personnel de la Société Commerciale des Transports et des Ports, en sigle "SCTP SA ", nous saisissons cette opportunité pour souhaiter à Votre Très Haute Autorité, nos vœux les meilleurs de santé et de longévité.

Vos efforts inlassables aussi bien pour la quête d'une paix durable sur l'ensemble du territoire national que pour la tenue des élections apaisées, libres, transparentes et crédibles dans notre Beau, Vaste et Cher Pays, la République Démocratique du Congo, constituent pour nous un motif de fierté, ce pourquoi, nous vous remercions.

La masse laborieuse de la SCTP S.A saisit cette heureuse occasion pour Vous adresser ses sincères remerciements pour Votre accompagnement dans la relance des activités fluviales (la reprise des convois ITB KOKOLO étant une illustration parlante), ainsi que pour la sécurisation définitive du domaine public de l'Etat à l'espace dit SOCOPAO à Limete aux fins de l'exploitation ferroviaire.

Aussi, prie-t-elle le Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, de Vous accorder la sagesse et l'intelligence renouvelées sans cesse, pour qu'entant que Garant de la Nation tout entière, vous exerciez votre mandat au mieux des intérêts de notre pays et de son peuple.

Nous Vous prions avec l'expression réitérée de nos hommages les plus déférents de croire, Excellence Monsieur le Président de la République, en l'assurance de notre très haute considération.

Daniel Mukoko Samba