Un important dispositif de sécurité a été spécialement mis en place pour l'audition de Peroomal Veeren, le 10 août. Il s'agit de l'audition la plus attendue depuis le début des travaux. Peroomal Veeren jouera le jeu et avouera faire partie d'un réseau de drogue. Déclaration fracassante, le réseau en question serait financé par le Premier ministre. Ce dernier a traité ces allégations de «blague de très mauvais goût». Fait notable, le trafiquant de drogue évitera soigneusement de faire mention de Raouf Gulbul, un de ses nombreux avocats.

L'avocat a battu le record du nombre d'auditions. Raouf Gulbul a été entendu quatre fois par Paul Lam Shang Leen et ses deux assesseurs sur plusieurs dossiers. La commission s'est attardée sur ses avoirs, sa campagne électorale et ses liens avec des trafiquants de drogue, dont Peroomal Veeren et Siddick Islam. Il a aussi été question de nombreux cas où des témoins ont changé de versions dans le but de blanchir des trafiquants. Les allégations faites devant la commission d'enquête sur la drogue ont poussé Raouf Gulbul à démissionner en tant que président de la Gambling Authority et de la Law Reform Commission.

