Ile Maurice: Tyack - Sur les pas de Sookdeo Bissoondoyal

Tyack est un petit village du sud de l'île. Il est le voisin de Rivière-des-Anguilles, centre d'activités commerciales auquel il a été annexé jusqu'en 2012. Puis au fil du temps, il a gagné en autonomie et est aujourd'hui de plus en plus célèbre pour sa haute valeur résidentielle. Mais la particularité de cet endroit réside dans le cachet historique qu'il recèle. En effet, il a été jadis le berceau d'une grande personnalité, Sookdeo Bissoondoyal, qui a grandement marqué le pays.

C'est dans cette localité que le politicien a vue le jour. Plus précisément, le 25 décembre 1908. «C'est une grande fierté pour nous de savoir qu'une telle personnalité a vécu dans notre village et que sa mémoire y est toujours vivante», confie Rajaye Putanah, un habitant de Tyack et également membre du conseil de village. Le village est, en effet, empreint de la mémoire de Sookdeo Bissoondoyal. Il abrite toujours la maison où ce dernier a vécu.

Transporté dans le passé

La bâtisse faite de pierres, peinte en blanc et dont la toiture est en tôle, et qui donne sur la route principale, a été transformée en un musée. Le sol rouge ciré ainsi que les quelques meubles qui s'y trouvent ont préservé le style colonial de la demeure.

Rien qu'en la parcourant, le visiteur est transporté dans le passé et fait incursion dans la vie de cet homme qui a lutté pour l'Indépendance de Maurice et aussi pour l'éducation pour les pauvres. Enseignant, puis politicien par la suite, Sookdeo Bissoondoyal était également un puissant orateur qui a su toucher de nombreux cœurs à travers ses discours.

Mais d'où Tyack tient-il son nom ? «Des membres de la famille Tyack vivaient là dans le passé, ils ont eu une très grande influence sur le développement du village. Leur impact sur le village a fait que leur nom y est resté attaché», explique Rajaye Putanah. Il ajoute qu'outre cette famille, le village a également hébergé d'autres grands