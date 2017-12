Tunisie: Mehdi Laâjimi, président de la section Football de l'ESS « La pérennité du club tout d'abord»

D'ailleurs à ce sujet je dois mettre en exergue les convictions fort louables de notre nouveau coach Kheireddine Madhoui par rapport à ce volet grandement sensible qu'est le recrutement. Ce dernier semble adhérer consciencieusement à la réalité de notre club et à ses nouvelles orientations en la matière, en insistant sur le fait qu'il avait remporté la Ligue des champions avec l'ESSétif en s'appuyant exclusivement sur les joueurs locaux. Dans ce même registre, il ne faut pas oublier également que le WAC vient tout récemment de glaner ce trophée africain suprême en suivant la même voie, en alignant sur le terrain onze éléments de nationalité marocaine.

Aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence que la stratégie de l'Etoile se veut nettement plus raisonnable et sobre, où il n'est plus question désormais de conclure des transferts onéreux de surcroît pour satisfaire les égo de certains ou pour obéir à la pression du public, et qui ont fini par porter un grave préjudice à la stabilité de notre club. Au risque de vous surprendre, il n'est certainement pas indispensable pour nous de recruter, on peut même s'en passer si les circonstances l'exigent et si le besoin ne se fait pas sentir réellement. Cela ne veut pas dire que l'on ne va pas renforcer l'effectif actuel, mais une chose est certaine: on va le faire intelligemment et sobrement et surtout en fonction des besoins effectifs de l'équipe et surtout pas au détriment des enfants du club.

Dans ce même registre, il est salutaire pour nous de revenir aux fondamentaux et aux vertus de l'Etoile en matière de formation qui a toujours été un véritable label de qualité footballistique mais aussi un gage de stabilité financière pour le club. Dans ce sens, on a décidé de miser fondamentalement sur le pur produit de notre centre de formation qui regorge de talents qui piaffent d'impatience pour avoir leur chance avec l'équipe fanion.

C'est malheureux de l'avouer, aujourd'hui il y a une impression qui se dégage à ce niveau qui fait que très peu de jeunes éléments peuvent aspirer un jour à porter la casaque de l'équipe première et beaucoup de talents sont passés à côté d'une grande carrière à cause de certains choix déplacés et suite justement à ce constat amer.

Aujourd'hui, on va tout faire pour assurer toute la panoplie d'accompagnement logistique, technique, mental et matériel à nos jeunes talents afin de favoriser leur éclosion pour leur intérêt et celui du club. D'ailleurs à juste titre, et avant d'entamer mes fonctions, j'ai invité le nouvel entraîneur Kheireddine Madhoui à se rendre au centre de formation pour suivre les matchs de la catégorie junior et Elite».

«Ouverts à toute proposition » !

«Toujours dans cette même ligne de conduite à teneur fondamentalement «stratégique», il est primordial pour nous de procéder à une inévitable purge de notre effectif actuel afin d'éviter à la trésorerie du club des dépenses onéreuses au profit de certains joueurs qui n'ont plus leur place au sein de l'équipe. A titre d'exemple, nous disposons actuellement de 7 étrangers, ce qui est énorme et fortement coûteux pour le budget de l'Etoile !

De plus, je tiens à signaler au risque de vous étonner encore une fois qu'on est disposés à négocier toutes les offres sérieuses et qui répondent aux attentes du club au sujet de n'importe quel joueur quel que soit son statut au sein de l'équipe, nul n'est indispensable !En termes plus clairs et plus pragmatiques, aujourd'hui la priorité est donnée à la pérennité du club dans le sens fort du terme».