Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Une partie du marché central ravagé par des flammes

Finaliste de la Ligue des Champions européenne et de la CAN, il y a plus de 10 ans, appelé chez les… Plus »

Si l'ignore pour l'instant les causes de cet incendie, des commerçants soutiennent qu'un court-circuit serait à l'origine de ce drame. C'est aux envirns de 14h que l'incendie s'est déclaré dans un magasin situé non loin de la gare des taxis du quartier Assabou. Très vite, le feu sous l'effet du vent va se propager et atteindre les autres magasins.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.