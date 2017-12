Tunisie: Skander Kasri (entraîneur de l'USM) - «Les meilleurs recrutements se font en été... »

Cependant, l'opération mercato d'été est à mon avis plus bénéfique que celle d'hiver dans la mesure où il y a plus de choix en joueurs dont les contrats viennent expirer juste fin juin et qui sont libres de tout engagement. Une fois le recrutement fait, ces nouveaux joueurs apportent à leurs nouveaux clubs souvent de bons résultats pour la simple raison qu'ils ont effectué une très bonne préparation avant le démarrage du championnat et, de ce fait, leur adaptation avec la méthode du staff technique est au point d'où leur intégration au sein du groupe qui bénéficie de leur apport aussi bien technico-tactique que moral.

En revanche, les recrutements pendant le mercato d'hiver, à mon avis peu animé, sont très limités puisqu'ils concernent deux à trois joueurs au maximum dans des postes bien ciblés. Et si on arrive à les trouver -- car les bons joueurs sont déjà engagés depuis le mercato d'été --, leur intégration sera difficile car il leur faudrait beaucoup de temps pour s'adapter à la méthode de travail de leur nouveau coach.

Mais cela n'empêche qu'il y en a des exceptions, comme le cas quand j'ai entraîné l'ASG il y a un an et on a engagé pendant la trêve hivernale l'attaquant du SG Mezlini qui, grâce à sa volonté et son bagage technique, s'est vite intégré au sein du groupe pour devenir en peu de temps un titulaire indiscutable pour nous aider par son jeu collectif et surtout son sens de but.

Toutefois, le mercato d'hiver, bien qu'il soit pauvre en bons joueurs, constitue à mon sens une belle opportunité pour les équipes qui participent dans les compétitions arabes ou africaines d'étoffer leur effectif par un ou deux joueurs de qualité de l'étranger et ceci de préférence avant le démarrage des compétitions pour que le joueur en question puisse s'adopter au style de jeu de sa nouvelle équipe et de surcroît il pourrait donner le plus escompté.

Pour conclure, je suis pour le recrutement pendant le mercato d'été qui reste à mon avis plus animé, voire plus varié en joueurs de bonne qualité et qui auront, une fois enrôlés, largement le temps pour s'intégrer au sein de leurs nouveaux clubs.

Alors que le mercato d'hiver reste à mon avis «un bouche-trou» pour combler un vide laissé par un joueur blessé ou assurer le remplacement d'un attaquant qui vient de résilier son contrat pour une raison ou une autre. En un mot, le mercato d'été a plus d'impact que celui d'hiver. C'est la raison pour laquelle toutes les équipes mettent le paquet pendant l'été pour renforcer leurs rangs».