Tunisie: Trêve de fanatisme

Le chauvinisme , ainsi que le vandalisme et l'ingratitude ont atteint leur paroxysme avant-hier au stade de Radès auprès d'une large frange de pseudo-supporters espérantistes qui ont fait du match en retard ayant opposé leur équipe à son dauphin le CSS un épisode désolant à oublier rapidement.

Encore une fois, nous serons, dans ce genre d'articles, contraints de mettre en veilleuse le match proprement dit et de réserver le maximum d'encre à ce qui s'est passé à sa fin.

En effet, le match en lui-même était plutôt intéressant dans la mesure où les deux protagonistes nous ont, en quelque sorte, gratifiés d'un assez bon spectacle dans lequel le nivellement et le jeu ouvert ont été au rendez-vous. Chacune des deux équipes a eu sa mi-temps. L'Espérance, qui cherchait à tout prix une autre victoire afin de creuser davantage l'écart vis-à-vis de son adversaire du jour qui la talonne à cinq longueurs, a eu le mérite de dominer la première mi-temps qu'elle a couronnée d'un beau but marqué par Fakhreddine Ben Youssef (44'). Et le CSS, auteur d'une belle réplique, a dominé de bout en bout la deuxième période au terme de laquelle il a réussi à égaliser grâce au vieux routier Karim Aouadhi (86').

Le score de la rencontre ne contente pas tout à fait les supporters de l'EST qui espéraient une nouvelle victoire pour «tuer» le championnat. Mais c'est tant mieux car ainsi le charme du suspense sera maintenu. Cela donnera des ailes au CSS de Lassaâd Dridi, qui se trouve bien revigoré après l'avènement de ce dernier, surtout que le match retour entre les deux meilleures équipes du moment aura lieu à Sfax.

Benzarti, le mal-aimé

Mais ce qui va, malheureusement, être gardé dans les esprits après ce match et abstraction faite de son résultat et son impact sur la suite du championnat, c'est l'ambiance et la fin en queue de poisson de ce classico qu'on croyait pourtant sans risques.

Au coup de sifflet final, des supporters à problèmes de l'Espérance n'ont pas dérogé à leur nouvelle habitude, consistant à agresser verbalement et par jets de projectiles l'entraîneur de l'EST, Faouzi Benzarti. Ces derniers sont, semble-t-il, décidés à le harceler sans merci jusqu'à son départ. Sinon comment explique-t-on le fait qu'ils lui ont toujours réservé ce supplice devenu un rituel depuis l'élimination de l'EST en Champions League par le club égyptien d'Al Ahly ?

Personne parmi les responsables de l'EST n'est parvenu à assagir ces énergumènes et à les empêcher d'accéder aux stades où se déroulent les matches du doyen des clubs tunisiens. Ces gens-là n'en font qu'à leurs têtes en faisant fi des décisions prises par le président de leur club et même de l'ambiance qu'ils enveniment sans se soucier de l'impact de leurs forfaits sur le rendement des joueurs. Et là, c'est à un autre échantillon frappant des retombées de l'impunité et du laisser-aller sous l'emprise desquels tout le pays croule depuis la «révolution» que l'on assiste.

Quelles leçons donner à ces gens-là ? Personne n'en sait grand-chose car le civisme, la reconnaissance et les bonnes manières ne s'apprennent pas à la rue, ni même dans nos écoles de nos jours qui sont devenues pires que les stades de football, tellement le niveau de la majorité des enseignants et des «éducateurs» a touché le fond.

Ce qui fait le plus mal c'est que le classico EST-CSS a été précédé à la télévision par un autre classico, celui de toute la planète, en l'occurrence celui du Real Madrid et du FC Barcelone.

Le Real Madrid a subi une «raclée» à Madrid-même en perdant (0-3) face à son ennemi juré de toujours. Mais cela n'a nullement affecté la fin du match. Au contraire, le fair-play était au rendez-vous avec tout ce que le terme comporte comme signification malgré la tension politique issue de l'affaire catalane.

Chez nous on s'attaque et on agresse tout ce qui bouge : les deux équipes, les entraîneurs, les responsables, les agents de l'ordre public et même les équipements et les biens des supporters adverses. Et si on ne trouve pas de raison pour semer la pagaille, on «s'entretue» entre supporters du même club. C'est devenu le propre des hooligans tunisiens qui n'assistent plus aux matches pour soutenir leur club mais plutôt pour l'agression et la casse. Sadisme quand tu nous tiens !