Tunisie: Priorité à la mise à niveau

Après une lecture du rendement de l'équipe, les Aghlabides ont libéré les éléments jugés inutiles. D'autres joueurs ont débarqué à Kairouan pour prêter main-forte au groupe. Au cours du mercato hivernal, les dirigeants aghlabides se sont attelés à chercher des éléments d'expérience pour renforcer le groupe. Des pourparlers sont en cours avec les Rebaï, Messaïdi et Jaziri. En cas d'accord, ces éléments seront probablement les solutions au staff technique aghlabide. Il est à rappeler que la JSK est à la recherche d'un buteur racé, capable d'emboîter le pas à Munduga et de tirer profit des raids offensifs à répétition de Sassi et Salhi. Des proches du club affirment que des contacts sont en cours avec l'attaquant Hichem Essifi et un autre malien.

Motivation

Depuis des semaines, les joueurs et le staff technique manquent de concentration à cause du non-paiement de leurs arriérés. Les joueurs ont fait des grèves et ont été indisciplinés aux entraînements. La démission de l'entraîneur et son retour après un accord avec les dirigeants de régler ses dus ont secoué les proches du club. Heureusement pour les dirigeants aghlabides, des fans ont assuré une partie des arriérés des joueurs. Cette action a été bien accueillie de la part des joueurs. Ils ont affiché leur intention de renouer avec le succès face au SG. Ce don est une bouffée d'oxygène pour le budget aghlabide, mais cela demeure insuffisant pour terminer la saison dans les meilleures conditions. Le club doit revisiter sa stratégie monétaire.