Liberia: Deux candidats que tout oppose se disputent la présidence

La trajectoire du vice-président est on ne peut plus différente. Après des études aux Etats-Unis, grâce à une bourse, Joseph Boakai devient ministre de l'Agriculture, puis consultant de la Banque mondiale.

C'est la troisième fois que George Weah brigue la présidence. Ses partisans soutiennent que, s'il a perdu en 2005 et en 2011, c'est à cause de fraudes électorales. Il y a trois ans, il a été élu sénateur de Monrovia. Avec 78% des voix, il a humilié son rival, Robert Sirleaf, le fils de la présidente Ellen Johnson Sirleaf.

Au Liberia, plus de deux millions d'électeurs sont appelés aux urnes mardi 26 décembre pour départager les deux candidats arrivés en tête au premier tour. L'ex-footballeur, George Weah et le vice-président sortant, Joseph Boakai s'affrontent. Le premier avait alors remporté 38% des voix et le second 29%. Les deux hommes sont pratiquement aux antipodes l'un de l'autre.

