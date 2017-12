Tunisie: Réunion ministérielle demain

Ambiance tendue entre les Emirats Arabes Unis et la Tunisie. Dimanche 24 décembre au soir, le ministère du… Plus »

Un certain nombre de députés à l'ARP, représentant le gouvernorat de Jendouba, prendront part à cette réunion ministérielle, aux côtés des ministres de l'Agriculture, Samir Taïeb, du Commerce, Omar El Bahi, et des Finances, Ridha Chalghoum.

«Les agriculteurs de la région de Jendouba comptent sur les décisions qui seront prises lors d'une réunion ministérielle, qui se tient aujourd'hui au ministère de l'Agriculture, pour examiner les problèmes du secteur et notamment leur indemnisation, suite à la pénurie de l'eau d'irrigation qui a causé des dommages à leurs cultures», a indiqué le président de l'Union régionale de l'agriculture et de la pêche à Jendouba, Taoufik Riabi, dimanche, rappelant que plusieurs mouvements de protestation ont été menés, depuis septembre dernier, dans le gouvernorat pour dénoncer le manque d'eau.

