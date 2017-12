Tunisie: Une cellule takfiriste démantelée à Grombalia

Facebook : Intermédiaire obligé entre les médias tunisiens et leurs audiences Plus »

Le ministère de l'Intérieur a, dans un communiqué publié hier, indiqué que les unités ont arrêté un jeune âgé de 16 ans tout en poursuivant les recherches d'un autre homme âgé de 38 ans. Les deux hommes, a précisé le ministère, ont fait usage d'une arme blanche pour détourner la jeune fille et la violer tout en lui volant son portable et une somme de 20 dinars, a ajouté la même source.

Les unités de la sécurité nationale à Tunis sont parvenues à arrêter l'élément principal impliqué dans le détournement d'une jeune fille âgée de 26 ans, originaire de Kélibia (Nabeul) et médecin interne à l'hôpital Charles-Nicolle, et ce, le vendredi 22 décembre.

Les interpellés ont reconnu avoir adopté la pensée «takfiriste» et posté des statuts, photos et vidéos sur les réseaux sociaux faisant l'apologie des organisations terroristes et du terrorisme, a précisé le ministère.

