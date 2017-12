Tunisie: Mongi Ben Brahim (ancien joueur international et agent de joueurs) - «On néglige l'essentiel : la formation»

En Europe, cette tâche délicate est souvent confiée à des agents dotés d'une grande connaissance des potentialités disponibles prêtes à migrer d'un club à l'autre dans le cadre d'échange ou de transfert carrément.

Seulement en Tunisie il y a beaucoup de pseudo-agents qui ignorent même l'abécédaire du métier et les réglementations locales et internationales qui régissent les opérations de recrutement des joueurs et des entraîneurs. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien on assiste, du coup, à un énorme ratage au niveau des opérations de transfert accompagné également d'une grande dilapidation de l'argent des clubs.

Heureusement que les réglementations locale et internationale serrent de plus en plus l'étau et mettent des garde-fous nécessaires pour aboutir à des opération de recrutement réussies à tous les niveaux, notamment en ce qui concerne la préservation des intérêts de toutes les parties intervenantes.

Mais, à mon avis, je crois qu'en Tunisie, nos clubs, devenus avides de résultats et de performances, ont criardement négligé l'essentiel, à savoir la formation, en avantageant le recrutement à tour de bras.

Je suis pour l'implantation des centres de formation pour les jeunes footballeurs un peu partout en Tunisie car ce n'est pas le talent qui fait défaut chez nous.

Et ainsi nous pourrons passer de pays importateur de footballeurs à celui d'exportateur, à l'instar de plusieurs pays africains et européens.

La Suisse, par exemple, a toujours été le meilleur exemple dans ce sens puisqu'elle a été «calquée» dans sa politique de formation par la plupart des pays en Europe et à leur tête l'Allemagne qui regorge de jeunes et de moins jeunes talents formés en Allemagne. Sa formidable équipe nationale ayant remporté la Coupe du monde 2014 en est le parfait échantillon.

Pour conclure à propos du mercato d'hiver, je peux vous dire qu'un entraîneur ou un joueur qui n'a pas de club au mois de décembre, c'est ou bien qu'il n'a pas grand-chose à donner à son preneur ou bien qu'il est trop cher. De ce fait, un club qui sait gérer ses affaires ne doit pas attendre le mois de décembre pour résoudre ses problèmes.