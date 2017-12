Tunisie: Interdit aux intrus

Contrairement à celui de l'avant-saison, il va permettre aux clubs d'effectuer des réajustements. C'est donc le marché de transferts ciblés.

A l'issue de la phase aller du championnat, les entraîneurs dressent un premier bilan et essayent de mettre les points sur les «i». Les réunions se succèdent par conséquent entre le bureau directeur et le staff technique. Sans faire de folies, les clubs effectuent des recrutements ciblés pour essayer de mieux se comporter lors de la phase retour. On recrute donc par poste et, du coup, l'argent dépensé n'est pas le même que lors du marché des transferts estival.

Une affaire de techniciens

On peut alors considérer le mercato d'hiver comme un complément. Mais qui doit s'en occuper au juste? Certainement pas le président du club et ses collaborateurs. Ce marché des transferts est uniquement l'affaire des techniciens. Dans un club qui se respecte, une cellule de recrutement doit exister. Le président du club doit seulement répondre aux attentes de son coach et du staff technique. Il doit mettre la main à la poche et sortir les deniers pour renforcer l'effectif de son club. Outre cela, pas de place aux intrus. Le mercato est réservé aux spécialistes. Allez le faire comprendre à quelques présidents de clubs, pas tous évidemment! Dans certains clubs, les présidents recrutent et les entraîneurs suivent le pas.

Mais pas toujours heureusement. Le premier concerné par le mercato hivernal est l'entraîneur. Il est le seul à connaître ou à déceler les lacunes de son équipe. C'est donc à lui de communiquer ses besoins, étant le premier responsable technique à bord. Dans le meilleur des cas, il prendra en considération les conseils de quelques connaisseurs qui peuvent être d'anciens joueurs ne manquant pas de flair et du directeur technique de l'équipe. C'est un travail collégial qui doit être effectué. On dit bien que deux avis valent mieux qu'un.

A ce propos, l'entraîneur doit disposer d'une forte personnalité pour se faire écouter et imposer ses choix. Car, en fin de compte, c'est bien lui qui paiera la note en cas d'échec. D'un autre côté, les clubs doivent disposer de monnaie sonnante et trébuchante pour payer leurs mercatos d'hiver.