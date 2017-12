Tunisie: Le remue-ménage de Kasri...

Partira, partira pas ?

Deux autres joueurs très sollicités lors de la phase aller, en l'occurrence le gardien de but Bédéri, époustouflant, et Mechmoum, le défenseur-buteur, tous deux convoités selon les coulisses de Ben-Jannet par le champion sortant, l'EST. Vont-ils céder aux offres alléchantes ou refuseront-ils ce transfert sous la pression du comité et des supporters? Seuls les prochains jours nous en diront plus sur cette transaction qui va mettre certainement Kasri et l'entourage de l'équipe dans une situation embarrassante.

En attendant le dénouement de cette affaire, mais aussi d'autres renforts pour combler le vide au niveau du groupe laissé par les partants et en particulier, le buteur Essifi, les «Bleus», après un repos de dix jours mérité, ont repris depuis le début de la semaine les entraînements pour préparer comme il se doit le choc de la première journée retour, qui les oppose au CSS avant la fin de l'année à Ben-Jannet.

En plus des séances quotidiennes où le travail a été axé sur le volet technico-tactique visant à peaufiner davantage les automatismes, les camarades du capitaine Hichri ont disputé, jeudi dernier à Ben-Jannet, un match amical contre l'ESZ soldé par une victoire (2-0). Les deux buts ont été l'œuvre de l'insaisissable Messaïdi sur penalty et le pivot Hadda. Ce test a enregistré la grave blessure du keeper de l'ESZ, Khmir, et qui a été après radio opéré avec succès. Son rétablissement nécessite, d'après son médecin traitant, au moins trois mois de repos. Prompt rétablissement à ce gardien pour revenir à la compétition afin de prêter main-forte à son équipe en très mauvaise posture.

Ajouté le : 25-12-2017