Tunisie: Une première mi-temps exemplaire

Buts : Wattara (11'), Belarbi (34'), Jlassi (45'+1')

Fouzaï (86') ST

CAB : Khemaïes Thamri, Med Habib Yeken, Cisse, Dridi, Ressaïssi, Hosni, Hamza Jlassi, Belarbi (B. Saïda 75'), Hemdoun (F. Ben Choug 73'), Wattara (Slim Jendoubi 65'), Zied Ounnali.

ST : Nédim Ben Thabet, Med Salah Medhebi (Ali 60') Akremi, Jasser Khémiri, B. Boulaâbi, Med Ali Jouini (Hosni 48'), Ay. Kthiri (Fouzaï 60'), Elyes Jlassi, Daniel Badé, Jedaïed, Jacques Bessan.

Menzel Abderrahmane. Il n'est plus question pour le CAB de perdre ou de faire match nul mais de gagner obligatoirement devant un public remonté à bloc contre la situation actuelle de son équipe favorite. La partie débute très fort avec un coup de pied arrêté en faveur des Stadistes qui ne donne rien (1') avant de répliquer par Hamza Jlassi d'une frappe largement à côté (2'). Le ton est ainsi donné et les deux équipes ont montré qu'elles étaient décidées à en découdre rapidement. Le CAB bénéficie d'un coup de pied arrêté par Belarbi, un «gros» cafouillage s'ensuivit, Ben Thabet repousse mal le cuir qui échoit devant Wattara, lequel reprend dans les filets (11'). Les visiteurs sortent alors de leur zone dans l'espoir de revenir au score. Ils essaient de construire le jeu et d'approcher la défense adverse mais Dridi, Ressaïssi et Hosni se montrent intraitables, se hissant en mur infranchissable jusqu'ici.

Pendant ce temps, Hamdani, Wattara et Ounalli demeurent au guet et harcèlent sans cesse l'arrière-garde du ST. L'échappée de Wattara à la 23' en est la parfaite illustration. Et c'est Daniel Badé qui a failli remettre les pendules à l'heure à la suite de ce tir des 20 mètres qui passe de peu à côté (29'). Mas les Cabistes, notamment devant leurs supporters, ne sont pas faciles à prendre et restent menaçants. Et sur l'une des actions conduites par Belarbi, le CAB double la marque d'un superbe tir du gauche (34'). Le ST répond par Jasser Khemiri, mais sa frappe de la tête ira dans la nature (38'), sur ce coup de pied arrêté. Le CAB continue à faire le jeu espérant tromper de nouveau la défense stadiste, la moins fébrile en cette première période de jeu. Elle commet «bêtement» une faute impardonnable à ce niveau de la partie par Kthiri à l'intérieur des 16 mètres. Le penalty indiscutable est transformé par Hamza Jelassi lui-même en deux fois puisque le premier tir est «rejoué». La période initiale est largement en faveur des locaux.

Mi-temps équilibrée

La 2e période reprend comme la première notamment par le ST décidé à réduire le score. L'entraîneur Kouki remplace Jouini par Hosni espérant une meilleure animation offensive mais le jeu se cantonne au milieu du terrain assez étoffé. A la 54', Hamdouni évite un défenseur adverse, passe en retrait à Ounalli mais la défense stadiste sauve in extremis. Une minute plus tard, Md Habib Yeken récidive et se présente seul devant Ben Thebet et manque une belle occasion.

A la 73', Fouzaï trouve devant lui Thamri qui efface un but. Le CAB répond immédiatement par Belarbi dont le tir trouve sur sa trajectoire Nadim Ben Thabet. Le jeu s'anime davantage et devient de plus en plus ouvert avec des actions et des occasions par-ci par-là, mais qui n'ont pas abouti jusque-là. Même le corner en faveur du ST a trouvé en Thamri un rempart imbattable (81'). Le CAB a failli ajouter un 4e but quand Ressaïssi manque l'immanquable sur ce coup de pied arrêté de Yeken, le ballon étant passé de très peu à côté (85').

Et quand on rate autant d'occasions de buts, on finit par en encaisser. Sur une action très rapide menée par le ST, Fouzaï réduit de belle manière le score (86'). Le CAB manque de nouveau une belle occasion de but quand Jendoubi se présente seul devant Ben Thabet qui repousse le danger (88'). Les visiteurs sur leurs nerfs deviennent de plus en plus agressifs, ce qui oblige l'arbitre à expulser Boulaâbi à la 90' pour agression gratuite sur Ounalli. Le match s'achève sur le score de 3 à 1, plus que mérité.